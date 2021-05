Leben auf engem Raum: Über hundert Kinder im Alter bis 13 Jahren wohnen mit ihren Familien in der Unterkunft an der Landsberger Straße.

Seit Sommer 2019 hoffen die Kinder in der Gemeinschaftsunterkunft an der Landsberger Straße, dass sie ihre Schaukeln und Rutschen zurückbekommen. Die Regierung von Oberbayern spricht von technischen Problemen

Von Jutta Czeguhn, Pasing

"Wir wollen den Spielplatz von der Landsberger Straße wieder haben", schreibt der Junge auf liniertes Schulblockpapier. Dann zählt er Gründe auf: "Weil wir Kinder ein Recht auf Spielen, Freizeit und Ruhe haben. Wir dürfen nicht auf öffentliche Spielplätze ohne unsere Eltern/große, gefährliche Straße." Der Junge, der hier Gabriel heißen soll, obwohl sein Name anders lautet, wohnt mit seiner Familie in der Gemeinschaftsunterkunft an der Landsberger Straße 412. Es war am 22. November 2019 in der Kindersprechstunde des örtlichen Bezirksausschusses, als Gabriel seinen Antrag stellte. Ihren Spielplatz haben er und die anderen Kinder bis heute nicht zurück. Und es steht zu befürchten, dass sie nun auch den dritten Sommer darauf verzichten müssen.

Laut Regierung von Oberbayern, welche für die Gemeinschaftsunterkunft zuständig ist, leben dort derzeit rund 260 Menschen. Darunter befinden sich 64 Kinder, die jünger als sechs Jahre alt sind, 29 Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren und 19 Kinder im Alter von zehn bis 13 Jahren. Zudem leben 19 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren in der Unterkunft.

Bis auf ein etwa vierjähriges Mädchen, das ein ferngesteuertes Spielzeugauto herumschlittern lässt, sind an diesem Vormittag keine Kinder im Hof zu sehen. Beim Treffen mit Evelyn Lang vor der Unterkunft muss man laut sprechen, um sich im Getöse der vierspurigen Landsberger Straße zu verstehen. Lang ist seit vielen Jahren die Kinderbeauftragte des Bezirksausschusses. Die kleinen Bewohner der Unterkunft liegen ihr am Herzen. Zwei Frauen mit Kinderwagen verlassen gerade das Gelände. Sie werden von den Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes beobachtet, die in einem weißen Zelt rechts vom Eingang untergebracht sind.

"Es macht mich unglaublich wütend, wie hier die Rechte der Kinder ignoriert werden", ruft Evelyn Lang. Sie hat Gabriels Antrag in einer Klarsichthülle dabei, auf dem der Junge auch die Skizze des alten Spielplatzes gezeichnet hat. Die Rutsche, die Schaukeln, die große Netzschaukel, der Sandkasten. Nichts davon ist geblieben im schmalen Streifen zwischen dem westlichen der beiden Gebäudeblöcke und der angrenzenden Schnellimbiss-Filiale. Nur eine Tischtennisplatte steht dort.

Früher, als dieser Anbau noch nicht stand, gab es einen großen Hinterhof, in dem Wäsche zum Trocken hing, es gab dort Schaukeln, Wippen, Rutschen. Mit dem Erweiterungsbau fiel diese Fläche weg, bis auf einen Rasenstreifen zu den Gleisen hin. Für den Spielplatz blieb nur der schmale Streifen an der Westseite. Immerhin. Doch seit knapp zwei Jahren ist nun auch der verschwunden. Die Fläche ist abgesperrt. Es scheinen dort Bauarbeiten stattzufinden.

Die Sammlung von Mails, die Evelyn Lang aus einer Klarsichthülle zieht, dokumentiert ein kompliziertes Geflecht an Zuständigkeiten. Da ist das Amt für Wohnen und Migration (Sozialreferat), die Regierung von Oberbayern als Trägerin der Einrichtung, die wiederum den Gebäudekomplex von einem privaten Eigentümer angemietet hat. Und die Innere Mission, die im Haus die Asylsozialberatung sichert. Im Februar 2020 schrieb Sozialreferentin Dorothee Schiwy an den damaligen Vorsitzenden des Bezirksausschusses, Romanus Scholz, dass der Spielplatz im Frühjahr 2020 wieder installiert werde. Ende März 2020 dann ein weiteres Schreiben Schiwys: Die Instandsetzungsarbeiten würden demnächst erledigt. "Einer baldigen Wiedereröffnung steht nun aller Voraussicht nach jedoch nichts mehr im Wege."

Dann folgen die Monate von Lockdown 1, Lockdown 2, Lockdown 3. Ohne Spielplatz an der Landsberger Straße. Conny Beckstein hat als Leiterin der Kinder- und Jugendwerkstatt in der Pasinger Fabrik auch in diesen Zeiten Kontakt zu den Kindern der Unterkunft gehalten.

Immer wieder konnten, unter Hygieneauflagen, Gruppen von dort in die Fabrik kommen. "Ich war davon ausgegangen, dass mit dem Spielplatz längst etwas passiert ist, irgendwas, und dann sagen mir die Kinder, nein, das sei immer noch unverändert", erzählt Beckstein. "Das ist ein Skandal." Dass man es nicht für nötig befinde, sich darum zu kümmern. Die Regierung von Oberbayern zahle schließlich Miete an den Eigentümer und könne ihre Rechte einfordern. Die Menschen in der Unterkunft seien eh die "abgehängtesten", die Familien lebten in engen Wohnungen. Warum nicht zumindest temporärer Ersatz geschaffen werde, ist ihr ein Rätsel. Nur die Kinder selbst hätten gehandelt und über das Kinderbudget des Stadtbezirks mobile Spielgeräte beantragt. Auch der Bezirksausschuss Pasing-Obermenzing hat nun zwischenzeitlich als politisches Gremium versucht, Bewegung in die Sache zu bringen. In einem im Januar 2021 von der SPD eingebrachten Antrag wird die Landeshauptstadt gebeten, sich bei der Regierung von Oberbayern für die Wiedererrichtung des Spielplatzes zu verwenden.

Die Regierung teilt nun auf SZ-Anfrage folgendes mit: "Die alten Spielgeräte des unterkunftseigenen Spielplatzes der Gemeinschaftsunterkunft mussten zum Schutz der dort spielenden Kinder im Sommer 2019 abgebaut werden, da sie nicht mehr den vorgeschriebenen sicherheitstechnischen Anforderungen genügten." Der Bereich, in dem der Spielplatz liege, sei unterkellert. Nach der Demontage der alten Geräte sei in den unterhalb der Spielplatzfläche liegenden Räumlichkeiten ein Wasserschaden bemerkt worden. Bautechnisch könne der Neubau des Spielplatzes erst nach Behebung des Baumangels realisiert werden.

Einerseits müsse die Fläche für die Arbeiten auch von oben zugänglich sein, andererseits könne der Auftrag für den Neubau des Spielplatzes erst erfolgen, wenn klar sei, wie die Wiederherstellung des Deckenaufbaus umgesetzt werde. "Die Arbeiten hängen nämlich nicht nur zeitlich, sondern auch hinsichtlich der konkreten technischen Umsetzung voneinander ab." Andernfalls würden sowohl für den Spielplatz als auch für die Räumlichkeiten darunter Sicherheitsbedenken bestehen.

Das Sozialreferat kann dem Bezirksausschuss, vor allem aber den Kindern der Unterkunft an der Landsberger Straße nun ein klein wenig Hoffnung auf einen Spielsommer 2021 machen. Als Übergangslösung werde der kleine Sandkasten im hinteren Bereich des Grundstücks, also auf der noch verbliebenen Rasenfläche zu den Gleisen hin, reaktiviert. Wann die Schaukeln und Rutschen zurückkehren, die sich Gabriel so sehr wünscht, ist allerdings nach wie vor offen.