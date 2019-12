Ein Unbekannter hat am Donnerstag den "Münchner Dampferhimmel" in Pasing überfallen. Der Inhaber des Geschäfts für E-Zigaretten machte gerade die Abrechnung, als es kurz nach 21 Uhr an der Tür klopfte. Als der Inhaber öffnete, drängte ihn der Unbekannte ins Geschäft, bedrohte ihn und nahm ihm eine Kette und eine Armbanduhr ab. Danach durchsuchte er den Laden nach Bargeld und nahm mehrere Verdampfer mit. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 10 000 Euro. Sie sucht nach Zeugen, denen der etwa 1,80 Meter große Täter mit Umhängetasche aufgefallen ist.