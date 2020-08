Die Stadtbibliothek an der Bäckerstraße 9 öffnet am Dienstag, 4. August, um 10 Uhr wieder ihre Türen. In den vergangenen vier Wochen sind die Dachfenster ausgetauscht und umfangreiche Elektroarbeiten erledigt worden. Nun können alle Fenster mit neuen Jalousien von außen verschattet werden. Damit wird das Raumklima in der Bibliothek gerade bei langer Sonneneinstrahlung und großer Hitze verbessert. Für Medien, die vor der Schließung am 6. Juli ausgeliehen wurden, ist die Frist noch bis zum Ende der Sommerferien (12. September) verlängert.