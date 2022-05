Von Ellen Draxel

Vor einer dramatischen Situation warnen die Lokalpolitiker in Pasing-Obermenzing - die sehen sie kommen, sollte die Lokalbaukommission die Planung der Bucher Properties GmbH nahe dem Nordausgang des Pasinger Bahnhofs inklusive der dort vorgesehenen großen Einzelhandelsflächen genehmigen. "Das darf so nicht gebaut werden", finden die Bürgervertreter einstimmig. Denn sie sehen eines der wichtigsten Ziele der noch ausstehenden Machbarkeitsstudie für diesen Bereich "konterkariert", die Reduzierung des Autoverkehrs.

Der Nordausgang des Pasinger Bahnhofs, das ist seit 2009 bekannt, soll umgestaltet werden. Bis heute allerdings fehlt ein realisierbares Gesamtkonzept. Eines, das den immensen Fuß- und Radverkehr inklusive der Schulwege, den Busbetrieb mit verschiedenen Haltestellen und den Autoverkehr berücksichtigt.

Dass die nun von der Firma Bucher geplante Bebauung des Brachgeländes unmittelbar am Eingang der von Architekt August Exter entworfenen denkmalgeschützten Villenkolonie I übergangsweise Baustellenverkehr auslösen wird, ist die eine Sache. Eine, die aus lokalpolitischer Sicht auf jeden Fall "ein äußerst detailliertes Sicherheits- und Logistikkonzept" für die An- und Abfahrt der Baufahrzeuge" erforderlich macht. Aber unabhängig davon, dass ein Supermarkt künftig Autoverkehr anziehen wird, müsste für dieses Neubau-Projekt eine rund zwölf Meter tiefe Baugrube erstellt werden - mit einem Aushub von mehr als 50 000 Tonnen, haben die Bürgervertreter errechnet.

Sollten Lkw diesen Aushub abtransportieren, wären allein das 2500 Fahrten. Und dann sollen an dieser Ecke direkt am Bahnhofsausgang auch noch zwei Gebäude abgerissen werden, an der August-Exter-Straße 3, ehemals als Eisdiele genutzt, und die Hausmeistervilla der Pasinger Fabrik. Außerdem muss der Hellihofweg längs der Pasinger Fabrik wegen Bauarbeiten gesperrt werden. "Vielfältige Probleme" also, findet Gremiumsmitglied Maria Osterhuber-Völkl (CSU), die es zu lösen gelte.