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PasingFrau beißt Bahnmitarbeiter in den Arm

Am Bahnhof in Pasing hat eine Frau einen Mitarbeiter der Bahnsteigaufsicht gebissen.
Am Bahnhof in Pasing hat eine Frau einen Mitarbeiter der Bahnsteigaufsicht gebissen. Florian Peljak

Die 36-Jährige will in Pasing noch in eine S-Bahn einsteigen, obwohl sich die Türen bereits schließen. Als ein Mitarbeiter das verhindern will, beißt sie zu.

Eine Frau hat einen Mitarbeiter der Bahnsteigaufsicht in Pasing in den Arm gebissen. Die 36-Jährige wollte Dienstagfrüh an Gleis 5 noch in eine S-Bahn der Linie S3 einsteigen, obwohl sich die Türen bereits schlossen, wie die Bundespolizei mitteilte.

Der 29-jährige Mitarbeiter wollte das demnach verhindern. Daraufhin habe die Frau zugebissen. Der 29-Jährige erlitt laut Polizei eine sichtbare Bissspur, konnte aber weiterarbeiten und musste nicht behandelt werden. Gegen die Verdächtige ermitteln die Beamten wegen Körperverletzung.

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