Eine Frau hat einen Mitarbeiter der Bahnsteigaufsicht in Pasing in den Arm gebissen. Die 36-Jährige wollte Dienstagfrüh an Gleis 5 noch in eine S-Bahn der Linie S3 einsteigen, obwohl sich die Türen bereits schlossen, wie die Bundespolizei mitteilte.
Der 29-jährige Mitarbeiter wollte das demnach verhindern. Daraufhin habe die Frau zugebissen. Der 29-Jährige erlitt laut Polizei eine sichtbare Bissspur, konnte aber weiterarbeiten und musste nicht behandelt werden. Gegen die Verdächtige ermitteln die Beamten wegen Körperverletzung.