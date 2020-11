Nach dem Dogenpalast nun ein Adventskalender. Vor rund einem Jahr hatte der Laimer Lichtkünstler Johannes Reihl an die Südfassade des Pasinger Rathauses Fassadenmotive des venezianischen Prachtbaus projiziert. Im Auftrag des Vereins "Kunst und Kultur in und um das Rathaus Pasing", der für dieses Projekt aus dem Stadtbezirksbudget an die 12 000 Euro an Unterstützung erhielt. Auch heuer wird der Verein seiner Aufgabe nachkommen, mit einem Adventskalender-Projekt in Pasings Zentrum vom 1. bis 24. Dezember. Auch dafür wird es finanzielle Unterstützung vom Stadtteilgremium geben, das dem Zuschussantrag zugestimmt hatte. Der Verein kann mit 5000 Euro planen, nachdem auch das Direktorium der Stadt den Antrag auf seine formelle Richtigkeit geprüft hat. "Der Antragssteller hat dargelegt, dass ein Hygiene-Konzept zu der beantragten Maßnahme vorliegt beziehungsweise noch erstellt wird. Die Genehmigungsfähigkeit der Maßnahme wird in eigener Zuständigkeit vom Antragsteller geklärt", heißt es in der Antwort des Direktoriums, das darauf verweist, das dem Bezirksausschuss aus seinem Stadtbezirksbudget noch insgesamt 94 745,52 Euro zur Verfügung stehen, inklusive bislang nicht abgerufener Mittel aus 2019.

Über wichtige Finanzhilfen aus dem Säckel des BA dürfen sich auch die beiden Alten- und Service-Zentren in Pasing und Obermenzing freuen. Jeweils 5307,06 Euro an Zuschüssen gibt es pro Einrichtung für die Anschaffung von je zwei Luftfiltergeräten.