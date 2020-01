Wer mal kurz nachdenkt, was da allein in seiner eigenen, überschaubaren Lebensspanne alles passiert ist mit den Münchner Sozialdemokraten, kann gespannt sein auf die Ausstellung 150 Jahre SPD München, die noch bis zum 13. März im SPD-Bürgerbüro, Alte Allee 2, in Pasing zu sehen ist. Die Ereignisse vor allem aus der Anfangsphase sind auf 14 Bildtafeln festgehalten und beschreiben die Einbettung der Gründung der Münchner SPD in den historischen und gesellschaftspolitischen Kontext. Vernissage im Bürgerbüro ist an diesem Montag, 27. Januar, um 19 Uhr. Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag, 10 bis 16 Uhr, und Freitag von 10 bis 12 Uhr.