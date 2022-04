Schweres Los: Parzival (Pia Kolb) zerrt am "Pferd". Wie der ausgeschlachtete VW-Käfer seinen Weg auf die Bühne der Pasinger Fabrik fand, ist via Film auf der Website des Theaters Viel Lärm um Nichts dokumentiert.

In der Opernwelt gehört Wagners "Parsifal" zur österlichen Zeit wie der Osterhase, mit seinen Irrungen, dem Dauerklageton, Schuld- und Mitleidsfragen, Erlösungsfantasien - und natürlich dem Gral. Das "Theater Viel Lärm um Nichts" widmet sich dem mittelalterlichen Stoff, frei nach Wolfram von Eschenbach, als "postheroische, absurd komische" Romanadaption mit viel Live-Musik. Arno Friedrich führt Regie und lässt seinen "Parzival" losziehen, um sich selbst von der Erlösung zu erlösen. Alles, was bei dem Theaterabend ungesagt bleibt, wird am 20. April (20 Uhr) bei der Premiere des Parzival-Films "Entfie derung des Schwans" assoziativ und eigenständig erweitert. Der Film ist dann in der Folge immer mittwochs, 20 Uhr, im Theater oder als Video on Demand auf www.theaterviellaermumnichts.de zu sehen.

Parzival, Theater Viel Lärm um Nichts, Pasinger Fabrik, August-Exter-Str. 1, bis 28. Mai, immer Do., Fr. und Sa. (außer 5., 6., 7. Mai), jeweils 20 Uhr, Film ab 27. 4. jeweils mittwochs, 20 Uhr, Karten für Theater und Film unter www.theaterviellaermumnichts.de