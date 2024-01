So klingt Zahlenpiraterie

Von Anna Weiß

Die Wilde 13. So heißt nicht nur jene 12-köpfige berüchtigte Piratenbande mit Zahlenschwäche aus Michael Endes Kinderbuch "Jim Knopf und die Wilde 13", sondern auch eine äußerst beliebte Partyreihe im Bahnwärter Thiel. Und diese feiert ihr elfjähriges Bestehen am kommenden Freitag. Das Datum könnte nicht passender sein, immerhin endet an diesem Tag der Warnstreik der Gewerkschaft der Lokführer - und wer war der Sidekick von Jim Knopf? Genau, Lukas der Lokomotivführer.