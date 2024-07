Afro House, melodischer Techno und immer wieder orientalische Klänge – diese Elemente variiert DJ B-Zey in ihren Sets. Başak Zeynep Özen, wie die Künstlerin bürgerlich heißt, legt am Freitagabend bei einer neuen Partyreihe im Import Export auf. „Piyasa Vibes Volume 1“ heißt die Veranstaltung, organisiert von der deutsch-türkischen Online-Plattform „Piyasa“.

„Ich glaube, ich mag orientalische Beats, weil ich aus der Türkei komme“, sagt die 29-jährige Özen über ihren Stil. Sie benutzt gerne das englische Wort vibes – die Stimmungen, die Atmosphäre, das Lebensgefühl –, um zu beschreiben, was sie mit ihrer Persönlichkeit oder ihren Sets transportiert. „Afro Vibes haben für mich ähnliche Elemente wie die orientalischen Klänge, aber viel tanzbarer. Manchmal sind orientalische Sounds langsamer, ich bin aber sehr energetisch und mag schnellere Rhythmik“, sagt sie. Bei der Planung ihrer Sets denkt sie an ihr Publikum, das eine gute Zeit haben soll. „Am Freitag werde ich vorwiegend türkische Stücke auswählen“, sagt sie.

Sie freut sich auf das Event, bei dem zuerst die Psychedelic-Rock-Band Gleis 11 spielt, die auf Türkisch singt. Danach werden B-Zey und ihre DJ-Kollegin Leyla Schiemenz aka die_lay auflegen. Schiemenz trägt wie Özen eine ganz eigene Handschrift, die deutsch-iranische Künstlerin verbindet Oriental, Breakbeat, Jungle und Drum’n’Bass. Sie studiert an der Akademie der Bildenden Künste in München, Başak Zeynep Özen ist eigentlich Ingenieurin mit Vollzeitstelle und beschäftigt sich beruflich mit Batterien.

Ihre eigenen Akkus sind stets aufgeladen, wenn sie auflegt. „Ich möchte, dass die Leute tanzen“, das ist ihr Ziel für Freitagabend, „das fehlt an manchen Orten“. Özen wohnt seit einem halben Jahr in München und lernt die Szene immer mehr kennen, etwa die lebendige Subkultur, in der psychedelisch-orientalische Musik gespielt wird. Oft finden solche Veranstaltungen im Habibi Kiosk der Münchner Kammerspiele oder im Import Export statt, dort legt sie nun zum ersten Mal auf.

Özen ist dabei, sich in München zu vernetzen. Vorher hat sie in Aachen gelebt und dort als Resident in verschiedenen Clubs gespielt. „Hier in München ist Day Drinking ein Ding. Ich werde oft für solche Veranstaltungen gebucht, da passe ich mit meinem Afro House gut rein“, sagt sie. Dann legt sie in Bar oder auf Terrassen auf, während in münchnerisch-schicker Atmosphäre Drinks ausgeschenkt werden. Am Freitagabend möchte sie mit ihrem Auftritt die Nacht zum Tag machen.

Piyasa Vibes Vol. 1, Gleis 11, DJ B-Zey, DJ die_lay, Fr., 26. Juli, Beginn 20 Uhr, Import Export, mehr Infos www.import-export.cc