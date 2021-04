Die Polizei hat am Freitag eine Party im Münchner Westend aufgelöst, bei der 20 Frauen und Männer in einem Büro gefeiert hatten. Anrufer hatten gegen 22.45 Uhr wegen des Lärms die 110 gewählt. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine ausgelassene Gesellschaft, auf Tischen standen Getränke und Essen, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Montag mit. Abstände und andere Hygienemaßnahmen seien nicht eingehalten worden. Alle Beteiligten erhielten einen Platzverweis und eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Insgesamt führte die Münchner Polizei am Wochenende nach eigenen Angaben etwa 4400 Kontrollen durch. 226 Verstöße wurden angezeigt.