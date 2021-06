Von Linus Freymark

Der Rapper Capital Bra hat in einem Song über seine Heimatstadt mal festgestellt: Berlin lebt! Und wenn man diese Beobachtung übertragen und im Slang bleiben will, dann lässt sich über das zurückliegende Wochenende mit Fug und Recht behaupten: Ja, auch München lebt! Vor allem und nach wie vor im Univiertel - trotz des nun eingeführten Verbots von Glasflaschen. Und trotz der Sperrung rund um die Türkenstraße: Weil sich am Freitag zu viele Menschen in dem Bereich getroffen haben, hat die Polizei das Gelände zunächst geräumt und dann gesperrt. Am Samstag hat man diese Taktik dann beibehalten. Ein Vorgehen, das zumindest einen Erfolg nach sich zieht: Verstöße gegen das Glasflaschenverbot gab es kaum, und wenn, waren die Übeltäter so einsichtig, dass die Beamten kein Bußgeld verhängen mussten.

Das Problem am Vorgehen der Polizei: Durch die Sperrung der Türkenstraße sowie den Straßen und Plätzen drumherum sind nicht die Feiernden weniger geworden, sondern nur der Platz für sie. Das Geschehen hat sich wie so oft in letzter Zeit auf die Gegend in unmittelbarer Nähe zur Universität verlagert. Auf dem Professor-Huber-Platz zählte die Polizei am Samstag rund 500 Personen, zusammen mit dem Rummel auf der Ludwig- und Leopoldstraße dürften also wieder mal mehrere tausend Menschen zusammengekommen sein. Das ist nervig für die Anwohner und unter Corona-Gesichtspunkten sicherlich auch nicht die beste Freizeitgestaltung.

Ich war am Samstag in der Stadt unterwegs, habe mir die Party angeschaut und mit den Feiernden sowie der Polizei gesprochen. Achja, und dann ist da natürlich noch die große Frage, auf die bislang niemand so richtig eine Antwort hat: Wie geht es weiter mit den Feiernden? Das Thema wird uns auf jeden Fall noch beschäftigen, auch wenn die Pläne für eine Sperrung der Ludwigstraße an den Wochenenden ja immer konkreter werden. Der Sommer ist noch lang, und solange es warm ist, wird es an den Wochenenden wohl wieder heißen: München lebt!

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Die Therapie des Long-Covid-Syndroms wird schmerzhaft für alle Auch im nächsten Jahr droht im Haushalt wegen der Pandemie ein Verlust von 450 Millionen Euro. Die Aufsichtsbehörde drängt darauf, dass die Stadt massiv sparen muss. Wer das vor allem zu spüren bekommt.

Ein tödlicher Unfall und viele offene Fragen Zwei Münchner sollen auf dem Gardasee ein Boot gerammt und zwei Menschen getötet haben - zum Ablauf des Unglücks gibt es unterschiedliche Aussagen.

Rettungsfahrzeug kollidiert mit Auto Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren auf dem Weg zu einem Patienten in Lebensgefahr, als sie mit einer Autofahrerin zusammenstießen. Deren Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

"Wir müssen unser Bergsteigerverhalten verändern" Wie der Münchner Alpenverein am Umweltbewusstsein seiner Mitglieder arbeitet und den Bergsteigerbus anpreist.

MÜNCHEN ERLESEN

