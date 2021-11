Von Philipp Crone

Wenn selbst die Polizei für Regelbrecher Verständnis hat, dann müssen diese Regeln auch wirklich unübersichtlich sein. "Es ist momentan nicht leicht", sagt ein Sprecher am Sonntag und meint die derzeitigen Pandemie-Spielregeln. Was gilt noch, was gilt von Mittwoch an, was galt seit Montag? Die Polizei hat zum Beispiel in der Nacht zum Samstag eine Feier in Allach aufgelöst, bei der die Veranstalter dachten, alles richtig gemacht zu haben. Bis auf einen der 200 Gäste waren alle geimpft oder genesen, der eine hatte einen aktuellen negativen PCR-Test dabei. Blöd nur, dass eben bei derlei Veranstaltungen 2G plus gilt. Die Polizei löste also die Feier auf, registrierte 50 Ordnungswidrigkeiten und am Ende gab es keinen größeren Ärger, nur irgendwie ein blödes Gefühl auf allen Seiten.

Was gilt, was galt und was bedeutete das für den mal wieder vorerst letzten Partyabend in München? Viele waren wild entschlossen, ließen sich auch von einer zum Teil 45-minütigen Schnelltest-Verzögerung nicht aufhalten, noch einmal zu tanzen, zu trinken, sich zu treffen und zusammen zu feiern. Im Zweifel dann eben das Ende des dritten Wellentals. Einer von vielen kurzen Dialogen an diesem Abend ging so: "Gehen wir noch aus?" "Ja! Wer weiß, was nächste Woche ist."

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

