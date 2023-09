Von Susi Wimmer

Groß sollte er sein, schlank und sehr sportlich, keinesfalls älter als 50 Jahre, und in der bayerischen Landeshauptstadt sollte er residieren. So stellte sich eine Münchnerin unter anderem ihren "Mr. Right" vor. 7400 Euro legte sie dafür bei einer Partnervermittlung auf den Tisch. Doch als sich ihr Traummann partout nicht im Angebot befand, verklagte die Kundin die Liebesagentur. Ein Unterfangen, das die 29. Zivilkammer am Landgericht München I völlig nüchtern abwies.

Wahre Liebe oder Ware Liebe, den perfekten Menschen zum Leben und Lieben zu finden, ist scheinbar auch im digitalen Zeitalter nicht einfacher geworden. Die Klägerin schöpfte wohl Hoffnung, als sie in einer Fachzeitschrift die Anzeige einer Partneragentur mit Exklusivitätsanspruch entdeckte. Alsbald saß im Januar 2020 eine Mitarbeiterin der Agentur auf ihrer Couch und eruierte in einem mehrstündigen Gespräch die Wünsche der Single-Frau. Die Optik, so kristallisierte sich heraus, war der Münchnerin wichtig, ebenso der Wohnort und das Alter.

Bei ihrem eigenen Aussehen, ihrer Bildung und der Umgebung, in der sie lebe, sei sie "leicht zeitnah zu vermitteln", soll die Mitarbeiterin der Partnervermittlung erklärt haben. Schließlich unterzeichnete die Münchnerin den Vertrag. 400 Euro fielen für das Erstgespräch an, 7000 Euro für die Vermittlung.

Binnen einer Woche flatterten ihr 20 Partnervorschläge ins Haus, im halben Jahr darauf kamen noch elf hinzu. Doch Amors Pfeil ging gehörig daneben. Keiner der übermittelten Partnervorschläge habe ihrem Anforderungsprofil entsprochen, klagte die Frau. Ihre private und berufliche Situation sei bei der Auswahl der Partner überhaupt nicht berücksichtigt worden. Die angekündigte "abgestimmte und handverlesene Partnersuche" sei nicht erkennbar gewesen. Im Gegenteil. Die Profile der Herren hätten wie "völlig unzureichende, nicht passende und willkürlich wirkende Vermittlungsvorschläge" gewirkt. Im Juli 2022 erklärte die Münchnerin den Rücktritt vom Vertrag und wollte das investierte Geld zurück. Hilfsweise wollte sie den Vertrag auch anfechten wegen "arglistiger Täuschung".

Das Gericht erkennt keine arglistige Täuschung

Die Kammer hörte die Klägerin, auch eine Mitarbeiterin der Agentur, und dann setzte großes Kopfschütteln ein: Es sei weder eine Rückabwicklung des Vertrags möglich, noch ein Verstoß gegen die guten Sitten oder eine arglistige Täuschung erkennbar. Man könne kein grobes Missverhältnis zwischen den Partnervorschlägen und der Bezahlung erkennen. Die Agentur schulde der Frau keine erfolgreiche Vermittlung, mit Betonung auf erfolgreich.

Unter der Rubrik "So stelle ich mir meinen Partner vor" habe die Klägerin Angaben gemacht, die sich in den vorgelegten Partnervorschlägen wiedergefunden hätten, so die Kammer weiter. Und das Kriterium, dass der Mann der Träume nur in München und Umgebung wohnen solle, das sei weder in einer Gesprächsnotiz noch im Kundenformular aufgetaucht. Im Gegenteil, die Liebesvermittlerin erklärte vor Gericht, sie habe der Frau noch gesagt, sie solle diesbezüglich flexibler sein, sonst könne man die Kundin nicht in die Datenbank der Agentur aufnehmen, weil dies "örtlich zu spezifisch" sei.

Als Nichtleistung, so kam das Gericht zu dem Schluss, seien die Vermittlungsvorschläge der Agentur nicht anzusehen. "Die Partnervorschläge sind zumindest nicht völlig unbrauchbar gewesen", so das Gericht. Das Urteil ist nach Angaben von Anne-Kristin Fricke, Pressesprecherin am Landgericht München I, nicht rechtskräftig.