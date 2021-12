Das mit Abstand Schlechteste an dieser Band ist ihr Name: Partners in Jazz, das klingt bräsig, unkonkret und eher nach einer Hilfsorganisation. Dabei verbirgt sich dahinter doch ein echtes internationales All-Star-Quintett. Zum amerikanisch-nigerianischen Bassisten Essiet Okon Essiet, der schon in den Achtzigerjahren Bandmitglied von Abdullah Ibrahim und Art Blakeys Jazz Messengers war, dem in der österreichischen und US-Szene gleichermaßen aktiven Schweizer Schlagzeug-Veteran Joris Dudli, dem in Wien lebenden Pianisten Danny Grissett, und dem auch schon vielfach bewährten und ausgezeichneten Tenorsaxofonisten Eric Alexander stößt noch ein "rising star" mit prominentem Namen: Trompeter Wallace Roney Jr. führt die Tradition seines berühmten, im vergangenen Jahr erst 59-jährig an Covid gestorbenen Vaters fort. Aber auch die seiner Mutter, der Pianistin Geri Allen.

Partners in Jazz, Mo., 6. Dez., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 94