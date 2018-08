28. August 2018, 18:52 Uhr Partizipation Kommunale Kitas: Eltern sollen mitgestalten

Eltern und Kinder sollen künftig stärker in die Gestaltung von kommunalen Kindertagesstätten einbezogen werden. Wie das jedoch funktionieren soll, das weiß das Bildungsreferat noch nicht. Wie Stadtschulrätin Beatrix Zurek (SPD) jetzt auf eine Anfrage der Grünen-Stadtratsfraktion schreibt, sei Partizipation ein wesentlicher Bestandteil des pädagogischen Gesamtkonzepts der Kitas. Werden bestehende Einrichtungen saniert, könnten Eltern und Kinder ihre Wünsche einbringen - zum Beispiel bei der Gestaltung von Beeten oder Weidenhütten. "Dieses Projekt wird sehr gut angenommen", erklärt Zurek.

Gerne würde ihr Referat Familien auch bei Neubauten entsprechender Einrichtungen nach ihrer Meinung befragen. Dabei ergebe sich aber ein Problem: "Derzeit liegen allerdings Vorplanungen und bauliche Fertigstellungen zeitlich meist weit über dem Zeitraum, den die Kinder in den Kindertageseinrichtungen verbringen, so dass sie hier in der Regel keine Erfolge und Wirkungen mehr erkennen und ihre gestalterischen Ideen auch in der Folge nutzen können." Das RBS sei dennoch bestrebt, sinnvolle Beteiligungsverfahren zu entwickeln.