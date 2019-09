Wie gut die Laune bei den Münchner Grünen ist, hat Stadtchef Dominik Krause beim Blick ins persönliche Archiv gerade wieder festgestellt. Dort hat er seine Rede für die Listenaufstellung vor der Stadtratswahl 2013 durchgelesen, und der Tenor war im Rückblick ein eher trotziges "Jetzt erst recht" nach den damals schlechten Wahlergebnissen. Für 2020 lautet das Motto eher "Und jetzt noch einmal". Stärkste Kraft in der Stadt wurden die Grünen zuletzt bei der Europa- und auch der Landtagswahl, mit jeweils mehr als 30 Prozent der Stimmen. Das weckt Begehrlichkeiten in der Partei, die am Freitagabend die Kandidatenliste für die Kommunalwahl aufstellte.

2651 Mitglieder Der Erfolg der Grünen drückt sich nicht nur in den letzten Wahlergebnissen aus, sondern auch in der Zahl der Mitglieder. Am Tag der Stichwahl für das Amt des Oberbürgermeisters im März 2014 gab es 1292 Grüne in der Stadt. Ende August 2019 hat sich diese Zahl mehr als verdoppelt. Alleine 800 Menschen sind in den vergangenen zwölf Monaten eingetreten. Da bei den Grünen Parteitage gut besucht sind, müssen sie nun auf große Hallen wie im MOC zurückgreifen.

Mehr als 100 Bewerber meldeten sich bereits vorab, gut 80 wollten auf die vorderen 40 Plätze. Deshalb erwartet der Stadtvorstand das Ende des Parteitags erst am späten Samstagabend. Eröffnet hat ihn Katrin Habenschaden mit einer umjubelten Rede. "Nach sechs Jahren in der Opposition will ich diese Stadt gemeinsam mit starken Grünen regieren", sagte sie. Ökologische, grüne Politik stehe für die Zukunft, SPD und CSU an der Regierung seien "erstarrt, ratlos, überfordert". Nach der Ansprache gab es Standing-Ovations, anschließend wurde Habenschaden auch formell mit 289 von 299 Stimmen als OB-Kandidatin gewählt. Danach mussten die Mitglieder darüber befinden, wer neben Habenschaden dem nächsten Stadtrat angehören soll. Denn auch wenn diese den Machtwechsel an der Stadtspitze nicht schafft, wird sie die Grünen im Rathaus aller Wahrscheinlichkeit nach weiter prominent vertreten. Traditionell führt bei den Parteien der oder die Spitzenkandidatin auch die Kandidatenliste an.

Detailansicht öffnen Das Ziel ist klar: Katrin Habenschaden will 2020 Oberbürgermeisterin werden und ihre Partei zur stärksten Kraft im Rathaus machen. (Foto: Robert Haas)

Dass Habenschaden von ihren Parteifreunden auf eins gesetzt werden würde, galt als sicher. Für die ersten Plätze dahinter zeichnete sich am Freitagnachmittag schon ein Bild ab, das jedoch auf jeder einzelnen Position per Abstimmung noch präzisiert werden muss. Fraktionschef Florian Roth wird sich auf Rang zwei bewerben. Alles andere als ein positives Votum käme einer Sensation gleich. Für Platz drei werden wohl mindestens zwei Frauen gegeneinander antreten, die Stadträtinnen Sabine Krieger und Anna Hanusch. Zumindest bei Krieger kommt das etwas überraschend. Sie hatte angedeutet, sich nach knapp 18 Jahren im Stadtrat zurückziehen zu wollen. Doch in Zeiten eines großen personellen Umbruchs und eines möglicherweise kräftigen Wachstums der Fraktion wolle sie ihre Erfahrung und Kompetenz noch einmal einbringen, schreibt sie in ihrer schriftlichen Bewerbung. "Orientierung geben für eine neue Fraktion mit vielen neuen Mitgliedern", heißt es wörtlich. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass schon jetzt arrivierte Stadträte wie Hep Monatzeder und Gülseren Demirel (in den Landtag) oder Lydia Dittrich (berufliche Neuorientierung) abhanden gekommen sind. Ihren Verzicht für 2020 hatten zudem Jutta Koller, Sabine Nallinger, Oswald Utz und Herbert Danner vorab schon erklärt.

Auf Platz vier wird der Stadtchef und Vize-Fraktionsvorsitzende im Rathaus, Dominik Krause, kandidieren. Danach geht es munter weiter nach dem grünen Reißverschlussverfahren Frau-Mann (offiziell heißt die Regelung Frauenplatz, freier Platz). Wie das Bild der Liste am Samstagabend letztlich aussieht, ist bei den Grünen deutlich unvorhersehbarer als etwa bei der CSU oder der SPD. Jedes Parteimitglied darf abstimmen, eine vorgegebene Reihenfolge gibt es nicht. Auch spontan sind noch Bewerbungen möglich. Das Prozedere der Direktwahl ist auch zeitlich immens aufwendig: Jeder Kandidat darf sich einmal vorstellen, sieben Minuten lang. Anschließend können drei Minuten lang Fragen gestellt werden. Wer seine Kandidatur für einen Platz verloren hat, darf sich auch weiter hinten nochmals bewerben. Dieses System erfordert taktisches Geschick: Wer sich einmal zehn Minuten vorgestellt und danach verloren hat, darf nicht mehr sprechen. Kandidaten, die später einsteigen und direkt vor einem Wahlgang für sich werben dürfen, haben somit einen Vorteil. Die Aufstellung werde "sehr spannend und ein Marathon wie noch nie", sagte Fraktionschef Roth voraus. Spannend auch deshalb, weil niemand in der Partei vorher wusste, wie viele Mitglieder tatsächlich in das MOC im Münchner Norden kommen würden. Und vor allem auch: Wer kommen würde. Seit der Kommunalwahl 2014 hat sich die Zahl der Grünen in München auf 2651 verdoppelt. Allein seit August 2018 sind 860 Menschen eingetreten. Viele neue Gesichter sind deshalb unter den erwarteten mehreren hundert Besuchern zu sehen - wie sie abstimmen, weiß niemand so genau. Aber die Spitze von Fraktion und Partei erhofft sich einstimmig, dass schließlich eine gut gemischte Liste herauskommen wird. "Eine, die die Stadtgesellschaft widerspiegelt", sagte OB-Kandidatin Habenschaden. Angst, dass bei den vielen Kampfabstimmungen Verletzungen bleiben, hat Stadtchef Krause nicht. Er hofft vielmehr, dass die gute Stimmung auch nach der Listenaufstellung anhält und sich auf den Wahlkampf überträgt: "Alles ist dann geklärt, es kann losgehen."