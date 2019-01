14. Januar 2019, 08:59 Uhr Parteien nach der Wahl Jede Stimme bringt 83 Cent

Die Finanzen der Parteien hängen ab von den Wahlergebnissen und den Mitgliederzahlen. Wer hat jetzt mehr Geld und wer weniger - und welche Auswirkungen hat das?

Von Dominik Hutter

Der aktuelle Höhenflug der Grünen wirkt sich nun auch auf die tägliche Parteiarbeit aus: Die Zentrale am Sendlinger Tor wird personell aufgestockt, wegen der guten Wahlergebnisse und der stark gestiegenen Mitgliederzahlen wird den Grünen künftig deutlich mehr Geld zur Verfügung stehen. Wie viel genau, weiß Münchens Parteichefin Gudrun Lux noch nicht. Die staatlichen Gelder, die früher Wahlkampfkostenerstattung hießen, fließen mit Verzögerung und über den Umweg des Landesverbands. Allerdings wird das Geld wohl auch gebraucht: Die Verwaltung der immer umfangreicheren Mitarbeiterkartei wird aufwendiger, und für die einst nur von 100 bis 120 Mitgliedern besuchten Stadtversammlungen in Nebenzimmern müssen zunehmend größere und teurere Räume angemietet werden.

Die Finanzierung der Parteien steht vor allem auf drei Beinen: auf den Mitgliedsbeiträgen, den staatlichen Geldern und den Einnahmen aus Parteispenden. Für jede Listenstimme bei Landtags-, Bundestags- und Europawahlen erhalten die Parteien 83 Cent, zusätzlich stockt der Staat jeden Euro, der durch Mitgliedsbeiträge oder Spenden eingenommen wird, um 45 Cent auf. Allerdings ist die Summe, die insgesamt an alle Parteien ausgezahlt wird, gedeckelt. 2019 liegt diese Grenze bei 190 Millionen Euro.

Wahlergebnisse haben daher starke Auswirkungen auf das Wohl und Wehe der Parteiverbände, wie etwa die FDP 2013 zu spüren bekam: Weil die Liberalen sowohl aus dem Bundestag als auch aus dem bayerischen Landtag geflogen waren, mussten sie ihre damalige Parteizentrale am Rindermarkt aufgeben. Inzwischen logiert die FDP etwas bescheidener in der Goethestraße - und kann wieder zuversichtlich in die Zukunft blicken. Die Liberalen sind in beide Parlamente zurückgekehrt.

Auch die Räume der Grünen, damals wie heute am Sendlinger Tor, sind eher überschaubar, der Münchner Verband ist Untermieter der Landes-Grünen. Lux will nun erst einmal einen Besprechungsraum in ein Büro umwandeln - drei sind es dann, an denen die Partei organisiert wird. Die Stadtvorsitzende will insgesamt sechs Stellen neu ausschreiben, einige davon in Teilzeit. Es soll künftig professioneller zugehen in den Büros. Ein neu eingestellter Finanzreferent soll gewährleisten, dass mit dem Geld alles seine Richtigkeit hat.

Die Münchner Grünen-Spitze hat sich beim Parteitag im November den neuen, kräftig aufgemöbelten Stellenplan von den Mitgliedern genehmigen lassen. "Wir werden deutlich raufgehen", berichtet Lux. Was allerdings auch dringend erforderlich sei. Denn die Partei, die in München noch vor wenigen Jahren stetig an der 1000-Mitglieder-Marke kratzte, hat inzwischen rund 2200 Leute in ihrer Kartei. Das muss verwaltet werden. Lux will eine "systematische Überforderung der Mitarbeiter" verhindern, schon mit Blick auf die Kommunalwahl 2020, die auch bei den Grünen ein Großereignis sein wird: "Da lassen sich die Finanzen nicht mehr nebenbei machen." Geld für den Wahlkampf habe man ohnehin schon beiseite gelegt.

Mit der stark gestiegenen Mitgliederzahl müssen sich die Grünen von vielen ihrer angestammten Treffpunkte verabschieden, an denen seit Jahren die Stadtversammlungen stattgefunden haben. Einfach ist es nicht, in München bezahlbare Räume zu bekommen, berichtet Lux. Zumal die Grünen durchaus Ansprüche an ihre Versammlungsstätten haben. Gut erreichbar sollten sie sein, möglichst komplett barrierefrei und idealerweise auch mit vegetarisch-veganer Verköstigung. Dazu kommt, dass es oft schwierig ist, vorherzusagen, wie viele Leute eigentlich kommen. Ein Delegiertensystem würde diese Prognose erleichtern, bei den Entscheidungen der Münchner Grünen ist aber jedes Mitglied stimmberechtigt.

Die Zahl der Kneipen-Nebenzimmer ist sehr überschaubar

Auch für die Münchner CSU wird es immer schwieriger, bezahlbare Räume zu finden. Vor allem in der Innenstadt sei die Zahl der Kneipen-Nebenzimmer inzwischen sehr überschaubar, berichtet Bezirksgeschäftsführer Frank Gübner. Seine Partei muss sich allerdings erst einmal auf sinkende Einnahmen einstellen: 2013 eroberten die Christsozialen noch sieben der acht Münchner Landtags-Stimmkreise, 2018 waren es nur noch vier von neun. Das schlechte Abschneiden bei der Landtagswahl macht sich nicht nur bei den staatlichen Parteiengeldern bemerkbar, sondern auch bei den Pflichtabgaben, die die Partei ihren Mandatsträgern auferlegt.

Weniger Mandate, weniger Abgaben - und das trifft die Münchner CSU ganz besonders. In Finanzprobleme gerät die Partei dadurch allerdings nicht, berichtet Gübner - auch wenn die Münchner Zentrale in der Adamstraße angemietet ist. 95 Prozent der Einnahmen seien Mitgliedsbeiträge, zudem sei der Haushalt "solide aufgestellt".

Noch ärger treffen die Wahlergebnisse die Münchner SPD, die beim Landtag stadtweit nur noch auf 12,8 Prozent kam und ihr einziges Direktmandat verlor. Da die Räume am Oberanger aber Eigentum des Landesverbands sind, wie Sprecher Arno Laxy berichtet, stehe aktuell kein Umzug auf dem Programm. Zudem gilt auch für die SPD: Wichtig sind nicht zuletzt die Mitgliedsbeiträge. Und die Sozialdemokraten können sich schon seit Jahren über eine stark steigende Zahl an roten Parteibüchern freuen. Mehr als 6200 sind es inzwischen in München. Das stärkt das Ego. Und die Finanzen.