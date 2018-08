7. August 2018, 18:51 Uhr Parsdorf oder Eching Zwei Gemeinden buhlen um Krauss-Maffei

Im Münchner Umland buhlen jetzt zwei Gemeinden um den neuen Standort des Maschinenbauers Krauss-Maffei - nicht mehr nur Vaterstetten, sondern auch Eching. Nachdem Parsdorf, das zur Gemeinde Vaterstetten gehört, bereits zur Debatte stand, zieht das Unternehmen nun offenbar auch Eching im Landkreis Freising in Erwägung. Im dortigen Rathaus wollte man dies zwar nicht bestätigen, Bürgermeister Sebastian Thaler hatte vor einigen Monaten aber bereits einen "internationalen Maschinenbaukonzern" angekündigt, der auf 25 Hektar um die 1800 Arbeitsplätze schaffen wolle.

Im Mai dieses Jahres war bekannt geworden, dass Krauss-Maffei, nicht zu verwechseln mit der direkt benachbarten Rüstungsfirma Krauss-Maffei Wegmann, sich vergrößern möchte und im Umland nach Flächen sucht. Damals war von einem Gewerbegebiet in Parsdorf die Rede, jetzt konkurriert dieses mit dem Gewerbegebiet Ost in Eching. Momentan hat Krauss-Maffei seinen Sitz in Allach, es ist der größte Standort der Firma, an dem 1800 von 5300 Mitarbeitern weltweit arbeiten. Dieser Standort soll auch erhalten bleiben. Krauss-Maffei wollte die Überlegungen zu Eching nicht offiziell bestätigen, auch bei den Parsdorf-Plänen hatte das Unternehmen das nie getan. Es hieß damals lediglich, dass der Standort in Allach an seine "Kapazitätsgrenzen" gelange. Die Traditionsfirma geht auf das 1838 in Schwabing gegründete "Eisenwerk Hirschau" zurück. Krauss-Maffei expandierte im Laufe der Jahrzehnte stark, Teile der Produktion wurden aber abgespalten. Die Maschinenbausparte wurde vor zwei Jahren vom chinesischen Konzern China National Chemical Corporation gekauft.