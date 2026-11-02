Wem gehört der öffentliche Raum? Diese Frage wird seit ein paar Jahren immer intensiver diskutiert. Dabei geht es vor allem um den Platz, den Autos in München einnehmen. Etwa 760 000 Fahrzeuge sind in der Stadt gemeldet, 70 Prozent davon sind private Pkws. Den Rest listet das Statistische Amt der Stadt als gewerblich genutzt. Autokritische Stadtbewohner lästern gerne, dass es sich bei den Münchner Autos eher um Steh- statt um Fahrzeuge handle, stünden sie doch die meiste Zeit nur herum. Stimmt das wirklich? Und wo stehen sie denn dann?

Mit dieser Frage haben sich Jonas Watzlowik, 34, und Moritz Valentino Leone, 33, beschäftigt. Die beiden Münchner haben vor zwei Jahren mit ihrem Projekt „Sky Eye“ (Deutsch: Himmelsauge) den mit 10 000 Euro dotierten Innovationspreis der Stadt München gewonnen. Das Thema des Wettbewerbs lautete „Verbesserung der Datenlage zum ruhenden Verkehr“. Dafür haben sie eine Methode entwickelt, den ruhenden Verkehr, also die geparkten Autos, per Luftaufnahme zu erfassen.

Anschließend haben sie ihre Arbeit noch einmal vertieft. Dabei herausgekommen ist nicht nur ein Überblick über die Parksituation in den einzelnen Stadtvierteln und über die Belegung von Parkplätzen. Unter anderem haben sie auch erfasst, in welchen Vierteln es zum Beispiel auch besonders viele Gehwegparker gibt, die immer wieder Gegenstand heißer Diskussionen sind.

Für ihr Projekt haben sie eine hochauflösende Luftbildaufnahme der Stadt München verwendet und mithilfe der Open-Source-Software QGIS und dem von ihnen entwickelten Plug-In „Sky Eye“ ausgewertet. Sky Eye erkennt auf dem Luftbild abgestellte Fahrzeuge. Die Studie korrigiert dabei unter anderem den Wert um Verschattungen durch Bäume und um mögliche Hofeinfahrten mit absolutem Halteverbot. So ließ sich dann, vereinfacht gesagt, die Auslastung der Parkplätze in den einzelnen Vierteln berechnen.

Die Datenquelle besteht aus nur einem Luftbild. Es ist also eine Momentaufnahme in einer Stadt, in der immer wieder zum Beispiel neue Baustellen auftauchen beziehungsweise wieder verschwinden. Um die Auswertung von Luftbildaufnahmen etwa kommerziell zu nutzen, wäre ein regelmäßiges – und teures – Update nötig, sagen die Autoren. Das ergebe kein tragfähiges Geschäftsmodell. Dennoch sind die Ergebnisse ihrer Ansicht nach aufschlussreich. Vor ihrer Studie hätten sie keine vergleichbare, also mit einer ähnlichen Methodik erstellte Erfassung des ruhenden Verkehrs gefunden.

Welche Quartiere sind nun am meisten zugeparkt? Eine überdurchschnittliche Fahrzeugdichte lässt sich laut Auswertung in den Stadtbezirken Maxvorstadt, Schwabing-West, Laim und Au-Haidhausen erkennen. Dort sind 40 bis 45 Fahrzeuge pro Hektar Stadtbezirksfläche anzutreffen. Dabei fällt auf: In älteren und flächenmäßig kleineren Stadtvierteln sind gemessen an der Fläche mehr Autos zu finden. Wo Parks oder größere Grünflächen in der Nähe sind, in denen naturgemäß keine Autos parken, ist das Verhältnis von Fahrzeugen zur Fläche geringer. Das gilt auch für Quartiere, in denen viele Autos in Parkgaragen abgestellt sind und nicht erfasst wurden.

Erfasst wurden alle Fahrzeuge, auch jenseits offizieller Parkflächen

Neben dem „Parkflächenbelegungsgrad“, der die Auslastung ausgewiesener Parkplätze darstellt, spielt für das Stadtbild vor allem der sogenannte Straßenbelegungsgrad (SBG) eine Rolle. Das ist die Anzahl der erkannten Fahrzeuge entlang eines Straßenzugs, geteilt durch dessen Länge in Kilometern. Erfasst wurden dabei alle Fahrzeuge an der Straße, unabhängig davon, ob dort eine offizielle Parkfläche ausgewiesen ist oder nicht. Der SBG soll ein Vergleichswert sein, wie stark gewisse Straßenzüge gegenüber anderen Straßenzügen ausgelastet sind. Vergleichswert bedeutet in diesem Fall: Wie kurz oder lang eine einzelne Straße ist, spielt dabei keine Rolle.

So hat die Software zum Beispiel in der Reifenstuelstraße im Dreimühlenviertel 56 geparkte Fahrzeuge erkannt. Gemessen an der Länge der Straße von gerade einmal 182 Metern ergibt sich ein SBG von 308 Autos pro Kilometer. Die ausgewiesenen Parkflächen waren zum Zeitpunkt der Aufnahme zu 90 Prozent ausgelastet. Ein anderes Beispiel: In der 343 Meter langen Leipartstraße in Sendling kam die Studie auf einen SBG von 374, bei einer Auslastung der offiziellen Parkflächen von 100 Prozent.

Für ihre Idee, Parkplätze per Luftaufnahme zu erfassen, überreichten Mobilitätsreferent Georg Dunkel (l.) und der damalige Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (r.) den Preisträgern Jonas Watzlowik und Moritz Valentino Leone (v. l.) 2024 den städtischen Innovationspreis. Bernd Willer/Stadt München

Diese Rechnungen ließen sich mit Sky Eye für alle Straßen im Münchner Stadtgebiet einzeln erstellen. Was die Autoren bei ihrer Auswertung überrascht hat, war nicht etwa die hohe Autodichte im Stadtzentrum, sondern die hohe Anzahl von Gehwegparkern in mehreren Stadtteilen. Verhältnismäßig viele gab es in Harlaching und Laim, wo jeweils fast 20 Prozent der Autos auf Gehwegen abgestellt waren. Ballungszentren für Gehwegparken fanden sich auch in der Nähe des Schlosses Nymphenburg und in Bogenhausen nahe dem Herzogspark. Als besonders auffälliges Beispiel wird in der Studie die Flotowstraße in Laim erwähnt, wo die Autos nahezu ausschließlich auf dem Trottoir parkten, zum Zeitpunkt der Erfassung waren es 123.

Die Stadt wird Sky Eye nach Auskunft des Mobilitätsreferats allerdings nicht nutzen. Die Autoren gingen damals davon aus, dass die Stadt ihre Methode übernehmen werde. Jedoch, sagen sie heute, habe es da wohl ein Missverständnis gegeben.

Die Stadt sagt, es hapere am Datenschutz, zudem hätten „Prüfprozesse zu Datenqualität und Datenschutz“ so lange gedauert, „dass im Mobilitätsreferat bereits alternative, interne Wege zum Sky-Eye-Ansatz gefunden wurden“. Dabei hatte Mobilitätsreferent Georg Dunkel bei der Verleihung des Innovationspreises noch betont: „Die Lösung von Sky Eye passt perfekt zu unseren Bedürfnissen. Sie bietet eine langfristige Anwendbarkeit, eine hohe Datenqualität, und das in einem vertretbaren finanziellen Rahmen.“

Watzlowik und Leone haben in ihrer Freizeit etwa ein halbes Jahr in ihre Arbeit investiert, die noch weitaus detailreicher ist, als sie sich in einem kurzen Artikel darstellen lässt. Dass sie datenschutzkonform sei, wird in der Studie ausdrücklich betont.

Doch auch wenn die Arbeit keine offizielle Verwendung mehr findet, habe man unter anderem immerhin die Erkenntnis gewonnen, dass die Methodik funktioniert habe. Denn nur fünf Prozent der Automobile wurden im Moment der Erfassung bewegt, während 95 Prozent, so schlussfolgern die beiden Autoren, irgendwo geparkt waren – Stehzeuge eben.