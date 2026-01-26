Über Aufträge kann sich Maximilian Weber nicht beklagen. Der Zimmerer ist mit seinem Betrieb in Feldmoching und den 15 Mitarbeitern breit aufgestellt – von Arbeiten im Bereich des Denkmalschutzes über energetische Modernisierungen bis zu Umbauten und Aufstockungen. Wenn ihn ein potenzieller Kunde aus der Innenstadt anruft, stellt der Handwerker aber stets eine Frage, noch ehe es um die Details des Auftrages gehen könnte: „Haben sie einen Parkplatz?“
Kampf um öffentlichen RaumHandwerker lehnen bereits Aufträge in München wegen Parkplatzsorgen ab
Weil es so wenige Haltemöglichkeiten und so viel Stau gibt, meiden immer mehr Betriebe die Stadt. Spezielle Parkzonen sollen Besserung bringen. Aber reicht das?
Von Martin Mühlfenzl
