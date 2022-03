Schönstraße:Parkplätze weichen für Fußweg

Die Schönstraße und ihre Seitenstraßen zwischen Candidplatz und Tierpark werden vor allem an schönen Wochenenden regelmäßig von Zoobesuchern zugeparkt. Das städtische Mobilitätsreferat kommt daher einem Wunsch des Bezirksausschusses nach und dehnt die Regelungen des Parkraummanagements dauerhaft auf Sonntage aus, nachdem sich dies in einer Probephase bewährt hatte. Die Neuregelung beschränkt sich auf das südliche Lizenzgebiet Schönstraße. In die nördlichen Bereich verirren sich dagegen nur wenige Tierparkgäste. Da der Parkdruck dort nachlässt, können einige Parkplätze zugunsten eines Fußweges gestrichen werden. Vertreter des Referats stellten dem BA in Aussicht, dass an der Westseite der Birkenleiten, zwischen Halbig- und Ludmillastraße, ein Fußgängerstreifen angelegt werde. Um den nötigen Platz zu gewinnen, werden die Schrägparker auf rund 150 Metern Länge in Längsparkplätze umgewandelt, es bleibt bei der Vier-Stunden-Regelung mit Parkscheibe.