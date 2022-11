Von Franz Kotteder

Ursprünglich war es nur so eine Lockdown-Idee: "Wenn wir nicht kochen dürfen, machen wir halt ein Kochbuch." So sprach der Wirt des Parkcafés, Christian Lehner, im März 2020 - nicht ahnend, was daraus erwachsen sollte. Im Dezember des ersten Corona-Jahres erschien dann "Laut & Lecker", was die Leidenschaft des Wirts für Essen und Musik widerspiegelt. Mit vielen Rezepten, die nicht nur Wirt und Küchenteam, sondern auch die vielen dort auftretenden Künstlerinnen und Künstler beisteuerten. Denn das Parkcafé am Alten Botanischen Garten beim Hauptbahnhof ist ja ein lustiger Hybrid aus Club, Bar, Speiserestaurant, Biergarten sowie Musik- und Kabarettbühne und bedient die unterschiedlichsten Interessen. Bei den Gästen kamen die "funky Soulfood-Rezepte", so der Untertitel, ziemlich gut an. Zwar blieben sie nach dem Ende der Lockdowns trotzdem nicht zu Hause, um dort zu kochen und zu speisen. Aber Ideen für eine Fortsetzung kamen zuhauf, auch von DJs, Licht- und Tontechnikern, Freunden und bekannten Gästen wie dem Chef des Trachtenhauses Angermaier, Axel Munz. Der steuerte für "Laut & Lecker 2" ein Lammkarree vom Grill bei, das wirklich kinderleicht in der Zubereitung ist. Das gilt für viele Rezepte von, nun ja: Promis, die nicht jeder kennt, im zweiten Band von "Laut & Lecker". Ist aber auch Sinn der Sache, denn wie sagt Christian Lehner selbst? "Die Idee hinter meinen Kochbüchern sind einfache Wohlfühlrezepte, die aber alle ein wenig besonders sind." Und weil Lehner dieses Mal aus Protest auf das sonst übliche Public-Viewing zur Fußball-WM in Katar verzichtet, hat man auch dieses Jahr wieder genügend Zeit zum Nachkochen ("Laut & Lecker 2 - Funky Soulfood-Rezepte", Kampenwand-Verlag, 240 Seiten, 29,85 Euro. Erhältlich auch im Parkcafé, Sophienstraße 7, täglich außer Montag von zwölf Uhr an, Samstag/Sonntag von zehn Uhr an).

Vom Grill

Eigentlich handelt es sich bei The Lonely Broccoli im Andaaz Hotel am Schwabinger Tor um ein Grillrestaurant mit viel Fleisch auf dem Teller. Gleichzeitig gibt es dort aber auch eine Reihe vegetarischer, ja sogar veganer Gerichte. Und inzwischen auch einen neuen Chefkoch, nämlich den Argentinier Mathias Coullery, der unter anderem schon in Peru, Montenegro und in Bilbao Küchenchef war. Er will im "Modern Meat House", wie sich das Hotelrestaurant gerne nennt, nicht nur mit gebackenem Schweinskopf, Rindertartar mit Knochenmark und diversen Steak-Cuts oder Stubenküken nach jamaikanischer Jerk-Art begeistern. Deshalb gibt es dort auch veganes Carpaccio, Aubergine aus der Asche oder einen veganen Burger mit Pattys des Münchner Start-ups Greenforce (The Lonely Broccoli, Leopoldstraße 170, Dienstag bis Samstag 18-23 Uhr, www.thelonelybroccoli.com).