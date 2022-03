Von Andreas Schubert

München hat nicht erst seit gestern ein Autoproblem. Vor genau 30 Jahren, am 19. März 1992, hat die Stadt die P+R Park & Ride GmbH gegründet. Ziel war und ist bis heute, den Autoverkehr in der Stadt zu verringern, indem Pendler am Stadtrand zum Umstieg in den öffentlichen Nahverkehr motiviert werden. Die erste Anlage war das Parkhaus in Fröttmaning mit 1200 Autostellplätzen, das 1994 eröffnet wurde. Inzwischen betreut die Gesellschaft rund 14 000 Stellplätze, 9500 davon im Stadtgebiet. Weil auch das Fahrrad als Verkehrsmittel an Bedeutung gewonnen hat, ist die städtische Gesellschaft auch für 4900 Bike-and-Ride-Stellplätze verantwortlich.

München gilt als Pendlerhauptstadt Deutschlands. Mehr als 390 000 Menschen fahren nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit täglich zum Arbeiten in die Stadt. Etwa drei Viertel davon nutzen dabei das eigene Auto. Der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ist der wichtigste Baustein, diesen Trend umzukehren. Doch auch ein größeres Angebot an Park-and-Ride-Anlagen vor den Toren der Stadt soll dazu beitragen. "Als städtische Tochter leistet die P+R Park & Ride GmbH einen großen Beitrag zur Mobilitätswende", sagt Mobilitätsreferent Georg Dunkel.

Parkhäuser entstehen auch im Umland

Inzwischen hat die Gesellschaft 40 Mitarbeiter, die sich unter anderem auch um den Betrieb von Anwohnerparkhäusern kümmern. Derzeit plant das Unternehmen auch noch weitere Anlagen und strebt dabei eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Kommunen im Umland an. So ist etwa in Hebertshausen im Landkreis Dachau ein Parkhaus in Verbindung mit einem Wohnheim für Auszubildende geplant. Doch die Expansion im Umland ist nicht so einfach: Auch in den Gemeinden ist der Platz knapp und entsprechend wertvoll.

Weil wegen der Corona-Pandemie noch immer viele Arbeitnehmer im Home-Office bleiben oder lieber nicht den öffentlichen Nahverkehr nutzen, sind die Anlagen derzeit nicht ausgelastet, was zu finanziellen Einbußen geführt hat. Im ersten Corona-Jahr 2020 sind die jährlichen Einnahmen durch Parkgebühren von 2,9 Millionen Euro auf 1,4 Millionen gesunken. Die Nachfrage, so teilt das Unternehmen mit, erhole sich nur langsam.

ÖPNV-Skeptikern bietet die Gesellschaft seit dem vergangenen Jahr mit "Park+Bike" eine Alternative an. An einigen Park-and-Ride-Anlagen stehen Leihräder zur Verfügung. Interessenten müssen dafür lediglich eine Kaution von 75 Euro hinterlegen. Die Räder sind ehemals verlassene Schrotträder, die die städtische Gesellschaft von öffentlichen Stellplätzen entfernt hat und die von einer gemeinnützigen Organisation wieder aufbereitet wurden.