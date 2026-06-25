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Jazz-Highlight im Münchner KünstlerhausLatin-Star Paquito D’Rivera bringt Mozart zum Salsa

Lesezeit: 1 Min.

Neben Chick Corea und Wynton Marsalis der einzige Musiker, der Grammys sowohl in der Klassik wie im Jazz gewann: Latin-Legende Paquito D’Rivera.
Neben Chick Corea und Wynton Marsalis der einzige Musiker, der Grammys sowohl in der Klassik wie im Jazz gewann: Latin-Legende Paquito D’Rivera. Oliver Hochkeppel

Der 78-jährige Latin-Jazz-Star Paquito D’Rivera glänzt im Künstlerhaus an der Seite von Jaques Morelenbaum und Vana Gierig  besonders bei Klassik-Adaptionen.

Kritik von Oliver Hochkeppel

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Ein bisschen färbt der ferne Fußball doch auf die heimische Kultur ab. Bei der Begrüßung zum Konzert von Paquito D’Rivera mit Jaques Morelenbaum und der Band des Pianisten Vana Gierig im Münchner Künstlerhaus dankte Harald Spiegel, Vorsitzender des Stiftungsrats, dem Publikum zunächst, dass es sich für die Musik statt für das Spiel Schweiz gegen Kanada entschieden hatte: „Wir haben hier zwar keinen Messi mit seinen 18 WM-Toren, dafür aber auch Weltstars mit insgesamt 18 Grammys.“ Ein etwas weit hergeholter, aber korrekter Vergleich: Der kubanische Klarinettist und Saxofonist D’Rivera kann auf 16, der brasilianische Cellist Morelenbaum auf zwei dieser Welttitel der Musik verweisen.

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