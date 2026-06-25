Ein bisschen färbt der ferne Fußball doch auf die heimische Kultur ab. Bei der Begrüßung zum Konzert von Paquito D’Rivera mit Jaques Morelenbaum und der Band des Pianisten Vana Gierig im Münchner Künstlerhaus dankte Harald Spiegel, Vorsitzender des Stiftungsrats, dem Publikum zunächst, dass es sich für die Musik statt für das Spiel Schweiz gegen Kanada entschieden hatte: „Wir haben hier zwar keinen Messi mit seinen 18 WM-Toren, dafür aber auch Weltstars mit insgesamt 18 Grammys.“ Ein etwas weit hergeholter, aber korrekter Vergleich: Der kubanische Klarinettist und Saxofonist D’Rivera kann auf 16, der brasilianische Cellist Morelenbaum auf zwei dieser Welttitel der Musik verweisen.