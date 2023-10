Es dürfte einiges an krimineller Energie im Spiel sein, wenn sich beim nunmehr 7. Münchner Papiertheaterfestival unter dem Motto "Taten, Täter und Geschichten" der Vorhang für großes Theater im Kleinstformat hebt: Initiiert vom "Kleinen Theater im Pförtnerhaus" zeigen vom 19. bis 22. Oktober fünf Bühnen aus ganz Deutschland ihre Inszenierungen im Bürgerpark Oberföhring. Zum Einsatz kommen die unterschiedlichsten Bühnen- und Figurentypen, die die Vielfalt des Mediums Papiertheater, einer fast vergessenen Form der Theaterkunst, veranschaulichen. Im Kontext einiger Vorstellungen gibt Festivalleiterin Liselotte Bothe zudem einen Einblick in die Geschichte dieser papierenen Wunderwelt.

Sabine und Armin Ruf vom Wilhermsdorfer Theater am Ring bringen das Märchen "Schneewittchen" für Kinder mit handkolorierten Bildern aus dem Jahr 1910 auf die Bühne, für Erwachsene haben sie Bizets Oper "Carmen" in die Gegenwart verlegt. Manfred Kronenberg und Dieter Lohmann vom Theater "Andersartig" in Warendorf präsentieren als Uraufführung in München ihr neues Kinderstück "Ein grimmiges Mördchen" sowie einen "Cold Case Fall" für Erwachsene, in dem Miss Mabel und Herakles Pierrot eine heiße Spur verfolgen.

Marlis und Rainer Sennewald von der Bühne Papier & Theater aus Halle entführen die Kinder mit "Peter ist allein zuhaus" in einen märchenhaften Urwald, die Erwachsenen an ferne Gestade mit "Marie am Meer". Aus Essen reist Hans-Günter Papirnik an, der mit hoher Detailverliebtheit Otto Nicolais komisch-fantastische Oper "Die lustigen Weiber von Windsor" in Szene setzt. Mit Béla Bartóks schauriger Oper "Herzog Blaubarts Burg" führt sich Emanuel Boeck vom Münchner Papiertheater Mutabor beim hiesigen Festival ein.

Detailansicht öffnen Viel kriminelle Energie ist auch in dem Grimmschen Märchen "Schneewittchen" im Spiel - immerhin versucht die Stiefmutter gleich mehrmals, die Titelheldin zu ermorden. (Foto: Theater am Ring Wilhermsdorf)

Ein kleines Theaterchen zum Mit-nach-Hause-nehmen, in dem dann jede und jeder als Sprecher, Spieler und Theaterdirektorin wirken kann, können Interessierte in einem Workshop gestalten.

Auch in diesem Jahr nimmt das Stadtmuseum das Festival wieder zum Anlass, selbst Produktionen einzuladen, die Papier als künstlerisches Medium auf der Bühne einsetzen. Dieses Mal hat Mascha Erbelding von der Sammlung Puppentheater zwei französische Inszenierungen ausgewählt. Zu "Avion Papier", "Papierflieger" bittet das Collectiv La Méandre das Publikum in einen Theatercaravan, um die Reise eines kleinen Prinzen im Papierflugzeug zu verfolgen.

Detailansicht öffnen In einem Theatercaravan kann das Publikum die Reise eines kleinen Prinzen im Papierflugzeug verfolgen. (Foto: Collectiv La Meandre)

Das an der Schnittstelle von digitaler Kunst, Musik und Objekttheater angesiedelte Kurzstück ist bereits für Kinder ab zwei Jahren geeignet - der Caravan macht in der Seidlvilla (21.10.) und im Innenhof des Stadtmuseums (22.10.) Station. Die poetische Installation "Artifices", "Kunst-Griffe" der Compagnie Lukasz Areski will surrealistische Kunst greifbar machen. Das Publikum wandert durch eine begehbare Installation und entdeckt Mobiles aus geschnittenem, gefalteten und zerrissenem Papier. Zu erleben in der Pasinger Fabrik (20.10.) und im Stadtmuseum (21./22.10.).

7. Münchner Papiertheaterfestival, 19. bis 22. Okt., Kleines Theater im Pförtnerhaus, Bürgerpark Oberföhring , Karten 089 - 981115 oder papiertheaterfestival.muenchen @gmail.com; Gastspiele Stadtmuseum www.figurentheater-gfp.de