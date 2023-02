Von Philipp Crone, München

Bleistift ist nicht gleich Bleistift, damit geht es ja schon los. Es ist der einzige Moment, in dem die Mitarbeiterin von Jonathan Osthoff leicht die Fassung zu verlieren droht und die Miene eindeutig sagt: Wer kann glauben, dass ein Bleistift einfach ein Bleistift ist. Wenn schon Papier nicht gleich Papier ist, was man bei "Carta Pura" in der Schellingstraße 71 schon von Weitem sieht, dann sind die Beschreibe-Gegenstände natürlich ebenso sensibel und unterschiedlich. Bevor es also um die berühmte Drucktechnik aus dem italienischen Varese geht, Fragen zu den beliebten sündteuren japanischen Papieren und warum auf einmal die Kunden ihre Bücher selbst binden, geht es zu Graphit und den vielen Abkürzungen.

Im Geschäft, das an einer Wand bis zur Decke mit Briefpapier, an der nächsten mit Geschenkpapier, das man nicht so nennen darf, und an der dritten mit Notizbüchern und Kartons hochgeschichtet ist, steht in der Mitte ein Glastisch, unter dem Spezialwerkzeuge wie etwa ein Buchbindemesser für 22 Euro liegen oder 3,5-Millimeter Buchschrauben zu 60 Cent. Auf dem Tisch kann man Bleistifte testen. Der härteste Bleistift firmiert unter 6H, der weichste trägt die Aufschrift 9B, und dementsprechend sind die Striche dicker oder dünner.

So viel muss man schon wissen, wenn man dieses Geschäft betritt, in dem es nach Papier riecht, wobei das auch nur der Laie wohl so wahrnimmt, in Wahrheit ist es eine Mischung aus Holz, Farbe, Papier und Kaffee. Auf jeden Fall ein Grund, warum Kunden auch mal einfach so kommen, ohne Kaufwunsch, um sich mit Papier zu umgeben. Denn wenn es um Papier geht und die Frage, warum man dieses Material und seine Möglichkeiten schätzt und nutzt, wird es schnell emotional. Zum einen ist da natürlich der wieder erstarkte Wunsch nach Handgemachtem. Deshalb liegen hier auch Bücher über das Buchbinden aus.

Andererseits sind die Kunden dieses Geschäfts, das sich vor allem auch als Großhändler versteht, zum Beispiel richtige Buchdrucker, dazu viele Künstler. Aber auch als Hobby "kommt das Buchbinden wieder ziemlich", sagt Osthoff. Und dass Papier nicht nur von einem älteren und betuchten Publikum nachgefragt wird, merken sie hier auch. Neulich sei eine Schülergruppe da gewesen, die für eine Seminararbeit ein Buch binden sollte, dazu kommen Studenten, viele der Architektur, und Kinder, die sich Stempel wünschen. Das "Carta Pura", das seit 37 Jahren besteht und "reines Papier" heißt auf Italienisch, nutzt viel italienische Ware. Osthoff war als junger Mann oft in Italien, hat zeitweise in Venedig gelebt, daher die Affinität zur berühmten italienischen Papierkunst.

Detailansicht öffnen Japanisches Handsiebdruckpapier. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Bücher zum Thema Buchbinden sind mittlerweile wieder gefragt. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Von Carta Pura selbst hergestellte Bleistifte. (Foto: Robert Haas)

Das Geschenkpapier, das im Fachsprech Schmuckpapier heißt, hängt in zigfachen Muster-Variationen an der Wand. Gerade kommt Osthoff von der Frankfurter Papiermesse Ambiente, das Carta-Pura-Papier, das in diversen Blöcken und Briefpapieren verwendet wird, genießt auch dort einen guten Ruf. Hochwertige Unterlagen werten auch das auf, was man darauf schreibt oder zeichnet, selbst wenn es nur mit dem ordinären Faber Castell 9000-Bleistift ist, der meistverbreitete. "Auf der einen Seite hat Papier ja schon immer etwas offizielles, Geld und Dokumente sind aus Papier", sagt Osthoff. Aber dann komme die persönliche Dimension. Wann greift man zu gutem Papier? Wenn es wichtig wird. Bei Kondolenzschreiben, Taufkarten, Hochzeitseinladungen. Da erlebt man dann hier auch mal was.

Immer mehr Menschen schreiben wieder Briefe.

Einmal war ein Kunde da, der nach einem guten Papier "für einen mit Füller geschriebenen Liebesbrief" bat. Später stellte sich heraus, dass der Brief offenbar Wirkung gezeigt hatte, der Mann heiratete nicht viel später. Auch das ist auffällig: Immer mehr Menschen schreiben wieder Briefe, stellen sie hier an der Schellingstraße fest. Männer gerne mit schweren Stiften, Frauen mit leichteren. Und alle bekommen sie dann für Stift und Block einen Kassenzettel, selbstverständlich auch aus feinstem Varese-Papier.