Von Philipp Crone, München

Florian Kohler, 61, ist mit seinem Papier aus Gmund am Tegernsee in München an diversen Stellen und Geschäften und nun auch bei Ludwig Beck vertreten, wo an diesem Freitag eine erneuerte Papeterie-Abteilung eröffnet wird. Gleichzeitig haben zuletzt Papiergeschäfte geschlossen, wie zum Beispiel das Semikolon oder das große Büro-Geschäft Kaut Bullinger am Marienplatz. Wo geht es also hin mit dem Papier in München? Und was kaufen die Münchner? Zu Besuch bei drei Spezial-Läden und ein Gespräch mit dem Inhaber von Gmund-Papier über Trends und die Inspiration durch seine Produkte.

SZ: Herr Kohler, wie steht es denn derzeit um das Papier?

Florian Kohler: Der Einzelhandel in Deutschland ist ja insgesamt im Sturzflug, und beim Papier-Einzelhandel ist es leider auch nicht anders, muss man ehrlicherweise sagen.

Woran liegt das?

Daran, dass sich in den letzten Jahren die Anwendung von Papier dramatisch verändert hat. Früher sind die Leute zum Einzelhandel gegangen, um einen Block zu kaufen. Das macht keiner mehr, weil wir zu 99 Prozent Papier nicht mehr als Informationsträger brauchen.

Wofür braucht man es dann noch?

Als Inspirationsprodukt, auf denen nur noch en passant Informationen transportiert werden. Nehmen wir eine Einladungs-, Trauer- oder Glückwunschkarte. Ihnen schreibt also jemand zum Geburtstag einen Glückwunsch als Whatsapp-Nachricht - oder handschriftlich formuliert auf einer schönen Papierkarte. Was macht einen größeren Eindruck? Mehr braucht man dazu nicht zu sagen.

Klingt, als ob es nicht wieder mehr Papier wird irgendwann in der Zukunft.

Ich finde es den größten Fehler von Kollegen aus der Branche, wenn man sagt: Papier kommt wieder. Nein, tut es nicht, es gibt aber neue Anwendungen. Und hinzu kommt ein allgemeines gesellschaftliches Phänomen: Ob Wein, Käse oder Holz, die Leute möchten wieder wissen und erkennen, wann und wie etwas gemacht wurde. Und der Beigeschmack des Handwerklichen ist heute Schönheit und kein Mangel, wie es eine Zeit lang war. Und wenn dann bei einem Kaufhaus wie Beck, das mit dem Motto "Kaufhaus der Sinne" wirbt, Papier verkauft wird, passt das schon gut zusammen. Papier ist eben ein Produkt, was ich anfassen muss. Das ist online schwierig, insofern ist Papier also eine gute Ware für ein analoges Geschäft mitten in der Stadt.

Was ist mit Geschenkpapier? Da gibt es auch sehr teure und kunstvolle Varianten, etwa aus Japan.

Geschenkpapier hat bei uns in Deutschland einen komischen Ruf. In anderen Kulturen wertet das Papier ein Geschenk immer auf. Eben in Japan zum Beispiel. Da ist es eine Ehrerbietung für das Produkt und für den, der es bekommt. Und bei uns wird es dann einfach nur in Zeitungspapier verpackt.

Nichts gegen Zeitungspapier.

Nein, gar nicht, aber das ist nun mal für ein Geschenk keine Aufwertung.

Welche Rolle spielt München beim Papier?

Es ist die heimliche Papierhauptstadt Deutschlands, weil es am Tegernsee die Papierfabrik der Welt hat (lacht). Im Ernst: Die Nachfrage im hochwertigen Segment steigt in der Stadt. Und bei uns selbst zeigt die Kurve deutlich nach oben. Unser Papiergeschäft in Gmund neben der Manufaktur wächst jedes Jahr zweistellig und etwa 70 Prozent unserer Kunden sind Münchner.

Warum kommen die?

Weil man Papier nicht groß erklären muss. Es ist schön, es ist auch im Verhältnis gesehen nicht teuer. Man kann für fünf bis sieben Euro eine Karte kaufen, die ein kleines Kunstwerk ist.

Was glauben Sie, wie geht es weiter mit dem Papier?

In zwei Richtungen. Die Karten für besondere Anlässe nehmen immer mehr zu. Und dann auch die Blanko-Blöcke. Alles, womit man planen kann. Das ist auch so ein Phänomen. Denn eigentlich braucht ja keiner mehr Papier zum Planen, das passiert zu 99 Prozent in Outlook. Aber irgendwie brauchen wir offenbar doch noch das Haptische. Ich habe das bei Obamas Buch erfahren.

"Elektronisches Speichern ist doch nichts anderes als virtuelles Wegwerfen."

Haben Sie das gedruckt?

Der Umschlag und Überzug des Buches war von uns. Interessant war auch, dass die weltweite Auflage in Deutschland hergestellt wurde, weil unsere Buchbinder so gut sind. Das Buch wurde ja auf der ganzen Welt millionenfach verkauft und es gab auch eine ganz tolle E-Book-Ausgabe. Da würde man ja denken, Obama interessiert die jungen Leute, die lesen digital. Aber nein, 80 Prozent der verkauften Bücher waren gedruckt.

Und Ihre Erklärung dafür?

Wir haben das tiefe Bedürfnis, wenn uns etwas wichtig ist, das auch in der Hand halten und berühren zu können. Elektronisches Speichern ist doch nichts anderes als virtuelles Wegwerfen. Papier und Buch, das ist da, das ist Erinnerung. Und wir Menschen wollen uns erinnern.