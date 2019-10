Eine elfjährige Schülerin hat in einem Treppenhaus in Neuperlach einen Brand gelegt, bei dem fünf Personen verletzt wurden. Als die Feuerwehr am Dienstag gegen 13.50 Uhr eintraf, standen bereits mehrere Personen in den oberen Stockwerken an Fenstern und auf Balkonen. 17 Bewohner wurden über zwei Drehleitern gerettet. Das Feuer war nach kurzer Zeit gelöscht. Vier Kinder und eine erwachsene Frau mussten mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Bei der anschließenden Befragung durch die Brandermittler der Münchner Polizei habe das elf Jahre alte Mädchen eingeräumt, sie habe in einem Kinderwagen im Treppenhaus Papier angezündet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Schaden wird auf 100 000 Euro beziffert.