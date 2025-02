Papa Benz in der Leopoldstraße tritt ein großes gastronomisch-kulturelles Erbe an, denn einst war dort Erich Kästner Stammgast. Das gelingt mal mehr – mal weniger.

Von Carolus Hecht

„Was auch immer geschieht, nie dürft ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken!“ Diese so unbehaglich wie auf unsere Zeit gemünzten Zeilen, könnten an einem doch recht behaglichen Ort bei einem kalten Bier entstanden sein, im Schwabinger Hofbräu vielleicht, wie der Volksmund früher das behäbige Wirtshaus an der Ecke Leopold-/Trautenwolfstraße nannte, und in dem Erich Kästner einst Stammgast war.