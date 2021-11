Ja, sie passt immer noch in den Jazzclub, auch wenn Gitarrist Jan Zehrfeld seine Band Panzerballett in 17 Jahren Zug um Zug "krasser", also rockiger gemacht hat. Selbst international gilt es inzwischen als unerreicht, wie eigenwillig, virtuos und stimmig die Truppe Jazz und Metal miteinander verquirlt, ob Gassenhauer aller Genres oder Zehrfelds eigene Kompositionen. "Headbangen mit Köpfchen" oder auch "Warum einfach, wenn es auch schwer geht", die Band-Mottos sind so aktuell wie eh und je, das beweist Zehrfeld auch in der relativ neuen Besetzung mit Joe Doblhofer an der zweiten Gitarre, Florian Fennes am Saxofon, Gerd Boelicke am Bass und Sebastian Lanser am Schlagzeug. Angesichts des Termins kurz vor dem zweiten Advent wird sicher etwas vom "X-Mas Death Jazz"-Album zu hören sein. Live ist das nicht nur krass, sondern auch richtig komisch.

Panzerballett, Fr., 3. Dez., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 94