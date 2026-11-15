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Welt-Pankreaskrebs-Tag„Die Bauchspeicheldrüse ist ein sehr unterschätztes Organ“

Lesezeit: 4 Min.

Eine Pankreas-Operation kann zwischen sechs und acht Stunden dauern:  Sie birgt immer ein Risiko. Hier operiert Helmut Friess, Direktor der Klinik und Poliklinik für Chirurgie am TUM Klinikum.
Eine Pankreas-Operation kann zwischen sechs und acht Stunden dauern:  Sie birgt immer ein Risiko. Hier operiert Helmut Friess, Direktor der Klinik und Poliklinik für Chirurgie am TUM Klinikum.
Foto: Kathrin Czoppelt/TUM Klinikum

Die Zahlen sind alarmierend: Immer mehr Menschen sterben an Pankreaskrebs. Essgewohnheiten haben einen großen Einfluss. Warum es so schwierig ist, Symptome zu deuten – und was man vorbeugend tun kann.

Interview von Nicole Graner

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Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse nehmen zu. Medizinische Prognosen gehen davon aus, dass Bauchspeicheldrüsenkrebs in Europa und in den USA nach dem Lungenkrebs zur zweithäufigsten Todesursache zählen wird. „Bauchspeicheldrüsenkrebs ist stärker gestiegen als jede andere Krebsart“, sagt Helmut Friess, Direktor der Klinik und Poliklinik für Chirurgie am Klinikum der Technischen Universität München (TUM). Der 64-jährige Experte erklärt aus Anlass des Welt-Pankreaskrebs-Tages am 19. November, warum das Bauchspeicheldrüsenkarzinom so gefährlich ist, was das etwa 100 bis 130 Gramm schwere und sehr komplexe Organ für den Körper leistet – und wie man es schützen kann.

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