Wegen des Verdachts der Volksverhetzung müssen sich zwei Teilnehmer einer Pro-Palästina-Demonstration verantworten. Sie hatten am Samstagnachmittag zu der Kundgebung auf dem Geschwister-Scholl-Platz ein Plakat mitgebracht, auf dem auf Englisch zu lesen war: „Gaza ist der palästinensische Holocaust“. Die beiden Männer sind ein 24-Jähriger mit ägyptischer Staatsbürgerschaft aus Neu-Ulm und ein 34-Jähriger portugiesischer Herkunft aus Freising. An der Veranstaltung waren nach Polizeiangaben etwa 350 Menschen beteiligt. Ihnen stand eine Gruppe von etwa 15 Personen mit Israel-Fahnen an der Ecke zur Ludwigstraße gegenüber. Ein 23-Jähriger aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Münchner Adresse streckte seinen Mittelfinger in ihre Richtung. Er wurde wegen Beleidigung angezeigt.