Die Paketposthalle lässt jeden Besucher staunen. Bei ihrer Eröffnung war sie die größte Halle der Welt. 127 Betonbögen von 146,8 Metern Länge spannen sich über eine Höhe von 27,3 Metern auf einer Länge von 124 Metern. Was für ein Raum! Ein Raum für Jumbojets – oder viel Fantasie. So brutalistisch massiv, und doch so fragil, reizte diese Kathedrale der Betriebsamkeit schon immer zu Gedankenspielen: Dem Verhältnis von Gewölbedicke und Radius nach sei der Bau „dünner als die Schale eines Hühnereis “, hieß es 1969. Und jetzt ist sie leer, eine Hülle.

Was denkt also einer über so ein überdimensioniertes Überraschungsei, dem leer stehende Gebäude generell städtebauliche Utopien entlocken: „Die Halle sieht von oben aus wie eine in Scheiben geschnittene Ananas“, sagt Michi Kern. Deswegen hat der Münchner Zwischennutzungs-Visionär sein neuestes Projekt hier aus dem Bauch heraus so genannt (einen Tusch, bitte, das hat er bisher so noch nie verkündet): „Pineapple Park“.

Ein Freizeitpark für die Bürger der Stadt soll die Paketposthalle werden, bis die Bauarbeiten beginnen. So hat es die Büschl Gruppe, der der Stadtrat jüngst erlaubte, auf dem Gelände unter anderem zwei 155-Meter-Hochhäuser zu errichten, mit Michi Kern und seinen Partnern Lissie Kieser und Gregor Wöltje vereinbart. Die drei Interims-Spezialisten This Is Really Happening (Lovelace, Lovecraft, Utopia, Fat Cat ...) ziehen in und vor der Halle einen „Social Playground“ auf. „Play the City“, lautet das Motto, sagt Kern. Er steht mit seinen beiden Architekten in dem Industriedenkmal, dessen spektakuläre Fächerdecke allerdings nicht zu sehen ist – die Post hatte fürs Arbeiten in dem Briefverteilzentrum einen sechs Meter hohen Raum in den Raum hinein geschachtelt.

„Never too small“ ist eines der Mottos von Michi Kern und seinem Team „This Is Really Happening“. Groß ausbreiten können sie sich in der Paketposthalle gewiss. (Foto: Stephan Rumpf)

Die Fläche ist dennoch gewaltig weit, viermal so groß wie das Zenith. Verkleinert liegt sie als Papierplan vor Kern, der mit Rechtecken die Aufteilung einpuzzelt. 3000 Quadratmeter sind für eine Ausstellungsfläche vorgemerkt, 2000 für Märkte, 1000 für die „größte Hüpfburglandschaft Münchens“, 8000 für Sport. Ein schwarzrotes 3X3-Basketball-Feld (wie bei den Goldmedaillengewinnerinnen in Paris) ist aus lärmreduzierendem Klickparkett schon aufgebaut, weitere sollen folgen (noch anonym gesponsort vom großen Fußball-Basketball-Verein dieser Stadt); dazu wird es Fußballfelder geben, Tischtennisplatten, Schach, Pickleball (ein Trendsport aus Badminton, Tennis und Tischtennis) und draußen auf den einstigen Parkplätzen, Beachvolleyball- und Paddletennis-Courts. Die meist kostenlos nutzbaren Sportanlagen sollen am 1. Mai eröffnet werden.

Die ersten 3X3-Basketball-Felder aus Klickparkett liegen schon. Weitere Sportangebote sollen am 1. Mai eröffnet werden. (Foto: Stephan Rumpf)

Auf der großen Fläche für Ausstellungen soll es im März oder April losgehen. Der Partner dafür ist Alegria, mit dem man schon lange im Utopia Multimediaschauen wie „Tutanchamun“ macht. Zurzeit schaut man nach einem passenden Thema, „nichts Immersives“ soll es sein, eher keine Kunst, „aber etwas Populäres“, sagt Kern. Er verrät drei Schauen, die im Gespräch sind: Formel 1, „Jurassic Park“ und „James Bond“, wobei letztere die Original-Autos aus allen 007-Filmen präsentieren könnte.

Vieles ist noch Gedankenspiel, erst am 1. Januar haben sie ja grünes Licht bekommen. Umso erstaunlicher, dass es jetzt schon losgeht, dass die Behörden so schnell ihr Okay gegeben haben für die erste Nutzung. Bereits am Freitag, 31. Januar, und Samstag, 1. Februar, öffnet hier der „Midnightbazar“ sein neues Domizil. Nach 15 Jahren an wechselnden Standorten hat der Markt einen Ort gefunden, an dem er sich einerseits fest installieren kann für zwei Öffnungen jede Woche, der ihn andererseits zum neuen, dynamischen Konzept des „völlig neuen Paketpostmarktes“ inspiriert habe. So hat es sich Urs Jahn ausgedacht, der auch schon in der Halle werkelt: Eine Bühne steht da nun, ein altes Klavier, Möbel zum Sitzen, Holz-Stände mit Glühbirnen, Pflanzen sollen kommen – das alles muss nicht mehr nach jedem Markt abgebaut werden.

Urs Jahn freut sich, für seinen Midnightbazar eine feste Bleibe gefunden zu haben. (Foto: Stephan Rumpf)

So können „unterschiedliche Marktformate miteinander verschmelzen“, Design- und Vintage-Märkte mit Food- und Kunst-Events bis zu „spannenden Themenformaten“, orientiert an den großen Markthallen von Paris über Barcelona bis Südostasien, ein „pulsierender Treffpunkt für Kreative, Händler und Besucher“. Einen ersten Eindruck davon können sich die Münchner nun bei der allerersten Öffnung der Paketposthalle verschaffen: Am Freitag bieten von 17 bis 23 Uhr 100 Händler beim Midnightbazar Vintage- und Designmöbel, Einrichtungsgegenstände, Dekoobjekte, Second-Hand-Kleidung und mehr. Dazu gibt es eine Streetfood-Ecke mit mindestens fünf Wägen vor den Rolltoren. Eine Holzbildhauerin schnitzt Skulpturen mit der Kettensäge. Und auf der Bühne spielen Münchens Stimmungs-Spezialisten Buck Roger & The Side Trackers Folk, Swing und Rock'n'Roll (sie laden ab 7. Februar hier erstmals zum Live-Karaoke).

Die Marktstände und andere Einbauten können stehen bleiben. (Foto: Stephan Rumpf)

Am Samstag geht es schon um 9 Uhr los, vor allem für Familien. Da gibt es einen Kinderflohmarkt und einen Indoor-Spielplatz mit Kasperltheater, Ninja-Parcours und Tragerlrutsche. Beim Nachtmarkt am Samstagabend spielt immer eine Band (ab 19 Uhr): diesmals die Blues-Rocker Sheep Lost. Im Februar wird es noch eine Fundstücke-Auktion der „Halle 2“ geben (14.), Stand-up-Comedy (21.) und eine Zaubershow mit Live-Musik (28.; aktuelles Programm, Eintrittskarten für vier Euro und Händlerbewerbungen auf midnightbazar.de).

Vielleicht, so erklärt Kern, wird man eine gemeinsame Gastronomie aufbauen. Die Community Kitchen mit ihrem Lebensmittelretter-Konzept würde gerne ein Bistro einbauen. Vielleicht ein Tagescafé für Senioren, an die man besonders denke, auch eine Boulebahn ist angedacht. Viel soll passieren, die „Urbanauten“ werden heuer einen Stadtstrand hier aufbauen. Es gibt im Tiefhof noch zwei Hallen mit 1000 und 1600 Quadratmetern für Events und Partys. Deren Industriecharme mit schicken alten Schildern hat bei einer Begehung schon Techno-Kollektive zu Ideen für Raves beflügelt.

In einem Nebengebäude im Tiefhof befinden sich noch zwei große Eventräume. (Foto: Stephan Rumpf)

Techno-Kollektive haben sich bei einer Begehung schon für den Industriecharme begeistert. (Foto: Stephan Rumpf)

Genau diese breite Bürgerbeteiligung wünschen sich die Betreiber des Pineapple Parks. Wer Ideen hat, soll sich melden – ob hier wirklich einmal die Bayerische Staatsoper während ihrer Sanierung unterkommt, steht in den Sternen. Aber gerade jetzt, wo die Halle noch nackt sei, böte sie etwa Platz für Fotoshootings oder Rollschuh-Gruppen, sagt Kern. Man habe auch Lagerflächen frei und im ebenfalls bespielbaren Hochhaus zur Arnulfstraße hin eventuell Platz für Ateliers und Probenräume (wenn da nicht doch Azubi- und Studentenwohnungen entstehen). „Bitte alles anfragen. Immer!“, sagt Kern. Auf jeden Fall ist der Raum für Ideen nach oben offen.

Einen Blick auf die spektakuläre Dachkonstruktion können die Besucher derzeit nur von der Seite bekommen. Demnächst soll es Führungen auf die Galerie geben. (Foto: Stephan Rumpf)

Apropos offen: Nicht nur, dass Kern die riesigen gläsernen Stirnseiten mit Kunst bespielen möchte (ihm schweben etwa weithin strahlenden „Fuck Trump“-Lichtinstallationen vor). Auch das spektakuläre Hallendach soll demnächst für jeden von innen zu bestaunen sein. Mit einem Fremdenführerverein überlegt man ein Konzept für tägliche Führungen auf die Galerie unter den Dom aus Betonbögen.

Midnightbazar in der Paketposthalle, freitags und samstags, 17 bis 23 Uhr, Kinderflohmarkt samstags ab 9 Uhr, Friedenheimer Brücke 25