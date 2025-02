Von Sebastian Krass

Am Wochenende war zum ersten Mal öffentliches Leben in der Paketposthalle, mit dem Start des Zwischennutzungsprojekts „Pineapple Park“ und einem großen Flohmarkt. Am Mittwoch nun geht es noch einmal ums große Ganze. Auf der Tagesordnung der Vollversammlung des Stadtrats steht der Billigungsbeschluss für das Bauprojekt rund um die riesige denkmalgeschützte Halle, mit zwei 155-Meter-Hochhäusern und weiteren großen Neubauten. Insgesamt knapp 1200 Wohnungen (die Hälfte davon gefördert), 3000 Arbeitsplätze sowie Flächen für Hotels und Sozialeinrichtungen sollen an der S-Bahnstation Hirschgarten im Stadtteil Neuhausen entstehen.