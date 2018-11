4. November 2018, 17:36 Uhr Obersendling Post stellt Kind zu, sogar ohne Porto

Ein Paketzusteller findet einen Dreijährigen, der sich verirrt hat - und liefert ihn an der richtigen Adresse ab.

Glosse von Stephan Handel

Ach Gott, Paketzusteller - über die DHL und ihre Auslieferungsbeauftragten zu schimpfen, das ist ungefähr so originell wie Beschwerden über die Telekom-Hotline, über verspätete S-Bahnen oder schlecht eingeschenkte Masskrüge auf der Wiesn: Jedermann weiß doch, dass die DHL-Fahrer mit dem auszuliefernden Paket hinter der nächsten Ecke warten, bis der Adressat das Haus verlassen hat oder gerade unter die Dusche gegangen ist, dann berühren sie vorsichtig den Klingelknopf, um ja kein Geräusch zu erzeugen, und nehmen das Packerl wieder mit, abzuholen am nächsten Werktag in der Filiale, aber nicht vor zwölf Uhr.

Ein Angehöriger der Zunft allerdings hat nun eine Tat vollbracht, die geeignet ist, das Negativ-Image seiner Kollegen gehörig zum Guten zu wenden: Er war in Obersendling unterwegs, als er einen kleinen Buben weinend auf der Straße sah. Max, drei Jahre alt, hatte eine kurze Abwesenheit seiner Mutter genutzt, um den elterlichen Garten zu verlassen und auf Entdeckungstour zu gehen, wobei er jedoch schon nach kurzer Zeit sowohl die Orientierung wie auch den Mut verlor.

Glücklicherweise konnte Max dem Retter in der gelben Jacke wenigstens seinen Nachnamen nennen, der wusste sogleich, wo die Familie wohnt, sprach dem verhinderten Abenteurer Trost zu und stellte ihn sodann seiner mittlerweile ziemlich aufgelösten Mutter zu, obwohl am Max weder eine ordnungsgemäße Adresse noch ausreichend Porto angebracht war.

Ein mehr als vorbildliches Verhalten, das zeigt, wie wertvoll es sein kann, wenn sich jemand auskennt in seinem Arbeitsgebiet. Der DHL-Chef sollte seinen tatkräftigen Mitarbeiter heftig belobigen und ihm womöglich eine Gratifikation zukommen lassen. Abholen kann er sich die am nächsten Werktag, aber nicht vor zwölf Uhr.