22. August 2018, 18:54 Uhr Pädagogische Fachberatung Verantwortung tragen alle

Ingrid Fleck, pädagogische Fachberaterin beim Kleinkindertagesstättenverein KKT, erklärt wie sich Elterninitiativen vor Betrug schützen können

Interview von Jakob Wetzel

Seine Elterninitiative zu betrügen, sei ganz einfach gewesen, sagt der Täter. Er sei ja Finanzvorstand gewesen, und niemand habe nachgefragt, keiner habe sich fürs Geld interessiert. Am Mittwochabend hat die ARD den Dokumentarfilm "Betrug" von David Spaeth gezeigt: Er erzählt, wie sich "Basti" zwei Jahre lang aus der Kasse seines Kindergartens in Schwabing bedienen konnte. Mehrere Hunderttausend Euro hat "Basti" abgezweigt, er hat sich Kleidung gekauft, Möbel und teure Autos, er hat sogar Escort-Damen damit bezahlt. Als der Betrug am Ende auffliegt, landet der Täter im Gefängnis, doch die Frage bleibt: Wie kann so etwas passieren? Ingrid Fleck, 55, ist pädagogische Fachberaterin beim Kleinkindertagesstättenverein KKT, der Elterninitiativen berät. Sie erklärt, wie sich Eltern eigentlich vor Betrügern schützen könnten. Doch leider, sagt sie, nähmen nicht alle das Risiko ernst genug.

SZ: Ist es tatsächlich so einfach, eine Elterninitiative zu betrügen?

Ingrid Fleck: Das sollte es eigentlich nicht sein. Jede Elterninitiative muss ja erst einmal einen Verein gründen, um für ihre Kindertagesstätte Fördergeld von der Stadt und vom Freistaat zu bekommen. Und bei einem Verein haftet grundsätzlich der gesamte Vorstand, das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Das heißt: Alle sind gleichermaßen verantwortlich. Natürlich ordnen sich die Vorstandsmitglieder dann unterschiedliche Bereiche zu, der eine kümmert sich um die Kontakte mit der Stadt, der andere um organisatorische Fragen, und noch einer eben um die Finanzen. Aber es gibt zwischen diesen Vorständen nichtsdestotrotz keine Hierarchie. Alle müssen sich verantwortlich fühlen.

In der Praxis hat aber letztlich eine Einzelperson die Finanzen in der Hand?

In diesem Fall ist das wohl so passiert. Dabei weisen wir die Initiativen immer wieder darauf hin, dass sie ihre gemeinsame Verantwortung ernst nehmen müssen. Es darf nicht heißen: So, ich bin jetzt der Finanzvorstand, jetzt kümmere ich mich um die Finanzen.

Gibt es gesetzliche Vorgaben, wie streng ein Verein seien Finanzvorstand kontrollieren muss?

Nein, das ist dem Verein selbst überlassen.

Welche Methoden empfiehlt der KKT, um sich gegen Betrug abzusichern?

Zum Beispiel steht in unserer Mustersatzung, die wir den Elterninitiativen zur Verfügung stellen, dass die Mitgliederversammlung zwei Rechnungsprüfer bestellt, die nicht dem Vorstand angehören. Die prüfen dann die Jahresabrechnungen. Grundsätzlich könnte man dafür auch Externe beauftragen, aber das ist teuer, und oft gibt es ja in Elterninitiativen Mitglieder, die beruflich mit Zahlen umgehen.

Aber das passiert ja nur einmal im Jahr.

Deshalb sollte sich darüber hinaus der gesamte Vorstand regelmäßig, einmal im Monat oder vielleicht alle zwei Monate, treffen und die laufenden Geschäfte durchsprechen, auch die Finanzen. Wir empfehlen den Elterninitiativen, das in ihre Geschäftsordnung für Vorstände aufzunehmen. Viele Initiativen haben einen Dreiervorstand, der gemeinsam die Kontrolle ausübt. Aber das ist leider nicht immer gelebte Praxis. Im Alltag denken sich dann die anderen Vorstandsmitglieder, den Finanzvorstand kennen sie doch schon so lange, der macht das gut, warum sollen sie sich noch die Bücher vorlegen lassen. Die Eltern gehen vom Guten aus. Wir raten aber etwas anderes.

Kommt es denn häufiger vor, dass eine Kindertagesstätte von ihrem Finanzvorstand betrogen wird?

Ich habe das leider schon ein paar Mal erlebt. Ich bin jetzt seit 16 Jahren im KKT und erinnere mich an drei oder vier Betrugsfälle. Dabei empfehlen wir den Elterninitiativen noch mehr, um sich zu schützen. Wir raten ihnen zum Beispiel, dass bei größeren Anschaffungen mindestens zwei Vorstandsmitglieder unterschreiben müssen, bevor Geld überwiesen werden kann. Und einmal im Jahr gibt es eine Info-Veranstaltung für Vorstände mit einer Rechtsanwältin, um auf alle diese Punkte noch einmal konkret hinzuweisen. Eine Rechtsanwältin findet in solchen Fragen einfach noch einmal mehr Gehör. Aber das ist natürlich auch nur ein freiwilliges Angebot.

Am Ende kommt es auf die Eltern an.

Ja. Wie unsere Ratschläge dann umgesetzt werden, dafür haben wir keine Handhabe.