Das Pablo Held Trio mit GaststarGroße Jazzfreiheit in der Unterfahrt

Seit 20 Jahren der kreative Kopf seines Weltklasse-Trios: der Pianist Pablo Held.
Seit 20 Jahren der kreative Kopf seines Weltklasse-Trios: der Pianist Pablo Held. (Foto: Oliver Hochkeppel)

Berauschender Auftritt: Das Pablo Held Trio feiert in der Unterfahrt sein 20-jähriges Bestehen mit dem Saxofon-Star Chris Potter

Kritik von Oliver Hochkeppel

Man ist versucht, immer noch vom „jungen Kölner Klaviertrio“ zu schreiben, so frisch klang das Pablo Held Trio in der Unterfahrt wieder. Freilich sind Pablo Held am Klavier, Robert Landfermann am Bass und Jonas Burgwinkel am Schlagzeug gerade mitten auf der Tour zur Feier ihres 20-jährigen Bestehens. Und was macht man bei so einer Gelegenheit? „Man lädt sich einen coolen Gast ein“, erklärte Held. Chris Potter stand also mit ihnen auf der Bühne, der wohl höchstdekorierte Tenorsaxofonist seiner Generation (Potter ist 55), der mit allen Jazz-Größen, aber auch – Coolness-Faktor! – mit Steely Dan gespielt hat.

