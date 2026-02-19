Man ist versucht, immer noch vom „jungen Kölner Klaviertrio“ zu schreiben, so frisch klang das Pablo Held Trio in der Unterfahrt wieder. Freilich sind Pablo Held am Klavier, Robert Landfermann am Bass und Jonas Burgwinkel am Schlagzeug gerade mitten auf der Tour zur Feier ihres 20-jährigen Bestehens. Und was macht man bei so einer Gelegenheit? „Man lädt sich einen coolen Gast ein“, erklärte Held. Chris Potter stand also mit ihnen auf der Bühne, der wohl höchstdekorierte Tenorsaxofonist seiner Generation (Potter ist 55), der mit allen Jazz-Größen, aber auch – Coolness-Faktor! – mit Steely Dan gespielt hat.