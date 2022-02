Das Pablo Held Trio ist eines der innovativsten und erfolgreichsten Klaviertrios der Jazzwelt. Nun gastiert es endlich mal wieder in sehr vertrauter Umgebung: in der Unterfahrt.

Man vergisst gerne, dass Pablo Held erst 35 ist. Gehört der Pianist doch schon seit 15 Jahren zu den Stars der Jazzszene. Was auch an seinem Fleiß liegt: Mehr als 20 eigene Alben hat Held bislang vorgelegt, auf 30 weiteren mitgespielt und auch als Dozent, Veranstalter und Gründungsmitglied des Kölner Klaeng-Jazzkollektivs ein umfangreiches Pensum vorzuweisen. Auch während Corona war er nicht untätig, erst vor kurzem sind zwei Alben erschienen, seine Solo-CD "Embracing You" und "Meet Me At The Loft", ein Querschnitt durch seine Einladungs-Konzertreihe mit Gästen wie Jorge Rossy, Gary Husband, Norma Winstone oder Johanna Summer. Wie beim gleichrangigen Kollegen Michael Wollny ist freilich das eigene Trio das Rückgrat des Schaffens. Seit 2006 bildet Held mit Bassist Robert Landfermann und Schlagzeuger Jonas Burgwinkel eines der innovativsten und erfolgreichsten Klaviertrios der Jazzwelt. Das zu München eine enge Beziehung hat, sind doch ihre ersten neun Alben bei Jason Seizers Pirouet-Label erschienen, und die Unterfahrt war und ist sozusagen eines ihrer Wohnzimmer.

Pablo Held Trio, Do., 24. Feb., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstraße 42, Telefon 4482794, www.unterfahrt.de