Interview von Philipp Crone

Bei manchen Anekdoten müssen die drei Männer noch heute lachen. Michael Käfer, der 1984 das P1 übernahm, Franz Rauch, der wenig später Geschäftspartner wurde und heute noch Gesellschafter ist, und Klaus Gunschmann, von 1986 bis 1992 Türsteher und heute Betreiber etwa der Bar Fox, sitzen am Montagmittag im Büro des P1. Sie sprechen über die Anfänge, wie der Club so bekannt werden konnte, dass man Gunschmann selbst in New York hofierte, wie fundamental sich das Nachtleben verändert hat und dass nun gar eine Ausstellung im Haus der Kunst geplant ist.