Von Stefanie Witterauf

"Papa, was macht man da?", ruft ein Junge. "Sport", antwortet der Vater. Die Familie, zwei Erwachsene, drei Kinder laufen im Olympiapark an Volleyballplätzen, Tennisplätzen, Joggerinnen und Joggern vorbei. Aber es gibt doch viel Ausgefalleneres: Zum siebten Mal findet dort das Münchner Outdoorsportfestival mit mehr als 50 Aktivitäten zum Ausprobieren statt. Von den neuen Trends wie Pickleball, einer Mischung aus Tennis, Tischtennis und Federball, zu der Evergreen-Nische Jonglieren bis zum Ungewöhnlichen wie Kanupolofahren im Olympiasee. Blauer Himmel, ein paar Wolken, super Wetter also für einen bewegten Sonntag im Freien.