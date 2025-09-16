Der Mann, der in Ottobrunn mehrere Frauen und ein zwölfjähriges Mädchen bedroht und sexuell belästigt haben soll, ist gefasst: Die Polizei ist sicher, mit einem 48-Jährigen ohne festen Wohnsitz den Täter gefunden zu haben, der im Sommer die Münchner Vorortgemeinde in Angst und Schrecken versetzte.

Am 14. Juli begann die Serie: Ein zwölfjähriges Mädchen wurde in der Nähe des S-Bahnhofs mit einem Messer bedroht, der Täter versuchte, ihr die Tasche wegzunehmen. Das Mädchen rief um Hilfe, ein S-Bahn-Fahrer wurde auf das Geschehen aufmerksam und wollte helfen. Daraufhin flüchtete der Täter. Die Polizei ging zunächst von einem Raubdelikt aus, die weiteren Ermittlungen ergaben Hinweise auf einen sexuellen Hintergrund.

Zwischen 14. und 16. August kam es, wiederum am S-Bahnhof, zu vier weiteren Straftaten. Frauen zwischen 16 und 49 Jahren wurden angegriffen, sexuell belästigt und zu Boden gebracht. Als sie nach Hilfe riefen, flüchtete der Täter. Die Polizei vermutete schon damals einen Zusammenhang zwischen den Taten.

Bei der ersten Tat stellte die Polizei ein Messer, das mutmaßliche Tatwerkzeug, sicher. Darauf fand sich eine DNA-Spur. Sie konnte dem 48-Jährigen zugeordnet werden, dessen Aufenthalt zu diesem Zeitpunkt unbekannt war. Ein Haftbefehl wurde erlassen.

Anfang September wurde ein Mann in Nordrhein-Westfalen wegen Ladendiebstahls angezeigt. Beim Datenabgleich fand sich der Münchner Haftbefehl. Deswegen sitzt der Mann jetzt in Münster in Untersuchungshaft, die Überstellung nach München wird vorbereitet.