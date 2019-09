Ein 23-Jähriger soll einen Verwandten nach einem Streit in Ottobrunn absichtlich mit dem Auto angefahren und danach Fahrerflucht begangen haben. Nun ist der Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen worden, teilte die Münchner Polizei am Sonntag mit. Die Staatsanwaltschaft hatte einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags beantragt. Der Vorfall hatte sich bereits am 17. September ereignet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 23-jährige Münchner durch einen autofreien Fußgängerbereich und erfasste dort einen 38-jährigen Mann frontal. Das Opfer wurde auf die Motorhaube geschleudert. Anschließend gab der Fahrer Gas, der 38-Jährige flog dadurch wieder von der Haube herunter. Er erlitt eine Kopfplatzwunde sowie mehrere Frakturen im Bereich der Brustwirbelsäule. Am vergangenen Mittwoch stellte sich der Fahrer dann zusammen mit seinem Anwalt der Polizei. Gleich im Anschluss an seine Vernehmung wurde der Verdächtige festgenommen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei weiter zu den Hintergründen der Tat.