Wer auf die Bühne will, braucht Risikobereitschaft. Daran hat sich nichts geändert, sagt der neue Leiter der Otto-Falckenberg-Schule Malte Jelden. Ein Gespräch darüber, wer einen Platz an Münchens Schauspiel-Kaderschmiede erhält, welche Darsteller die Theater suchen und was es für Ideen gibt.