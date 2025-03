Gesprächsreihe „Back to School“ im Werkraum

Berühmte Alumni hat die Münchner Schauspielschule zuhauf. In der neuen Reihe „Back to School“ spricht Moderator Thorsten Otto mit jeweils zwei aus unterschiedlichen Generationen. Das verspricht interessante Anekdoten.

Von Yvonne Poppek

Alte Schulräume lassen sich schwer vergessen. Kommt man zurück, überfallen einen intuitiv die Erinnerungen. Der Geruch kriecht in die Nase, den man mit einer Sicherheit wiedererkennt wie ein Finkenküken seine Mutter. Es ist eine schöne Idee, dabei zu sein, wenn Menschen an ihre alte Schule zurückkehren. Man kann an ihre Gefühle andocken, Anekdoten erwarten, selbst wenn es ein ganz anderer Ort, eine andere Zeit ist.