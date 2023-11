Von Christine Dössel

Wenn es ein Thema gibt, das sich durchzieht in Ottfried Fischers Schaffen, sei es als Kabarettist, Schauspieler oder Autor, dann ist es dieses eine: Heimat. Die Frage nach dem, was Heimat ist, was sie bewirkt und was sie - ihm selbst und anderen - bedeutet, hat Fischer immer beschäftigt, und er hat verschiedene Antworten darauf gefunden. Zum Beispiel: "Heimat ist dort, wo man den Bauch nicht einziehen muss." Oder: "Heimat ist da, wo dir die Todesanzeigen etwas sagen" - so heißt das Buch, das er 2019 veröffentlicht hat, eine Lebenszwischenbilanz, die auch eine Liebeserklärung ist, eine Hommage an Passau und die ganze Region: Niederbayern. Das ist Fischers Heimat. Da kommt er her. Da bekam er 2017 den Titel "Heimatbotschafter des Passauer Landes" verliehen.