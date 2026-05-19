Timmy ist tot. Und die Welle des Mitgefühls ebbt ab. Redet danach noch jemand über bedrohte Wale? Eher nicht. Dabei sterben jeden Tag Meeressäuger in Nord- und Ostsee, wohin sich Timmy verirrt hatte – auch durch Menschenhand. Warum das so ist, und was geschehen müsste, damit Wale eine Überlebenschance haben, erklärt Sigmar Solbach. Der Schauspieler („Soko München“, „Das Traumschiff“) und Synchronsprecher von Bill Murray und Kevin Costner setzt sich seit Jahren als Vorstand der Gesellschaft zur Rettung der Delphine (GRD) für Meeresschutz ein. Die GRD hatte der Abenteurer, Dokumentarfilmer, Autor und Weltumsegler Rollo Gebhard gemeinsam mit seiner Frau Angelika 1991 gegründet. Damals wären die beiden beinahe in der Arktis gekentert, weil sich ihr Schiff in einem Treibnetz der Hochseefischer verfangen hatte. Diese Netze, sagt Solbach, sind die größte Gefahr für Wale und Delfine. Auch er ist leidenschaftlicher Segler – und wird mit 79 Jahren nicht müde, für den Umweltschutz zu kämpfen.