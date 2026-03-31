Katholisch: Am Gründonnerstag feiert Münchens Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx, um 19 Uhr im Liebfrauendom eine Messe vom letzten Abendmahl, begleitet von der Jungen Domkantorei unter Leitung von Benedikt Celler, welche die „Die deutsche Liturgie“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, Rudolf Mauersbergers „Wie liegt die Stadt so wüst“ und weitere Werke vorträgt.

In St. Bonifaz feiern die Benediktiner um 19 Uhr ein Pontifikalamt, Vokalsolisten singen Motetten zur Liturgie. In St. Ludwig predigt Professor Christoph Breitsameter in der Gründonnerstagsmesse um 19 Uhr, im Anschluss wird das Allerheiligste in die Kapelle übertragen; um 22 Uhr sind junge Menschen zu einer Andacht in der Kirche eingeladen. Die Gemeinde von St. Maximilian versammelt sich um 19 Uhr in der Nazarethkirche zur Messe. In St. Peter beginnt um 18 Uhr ein Heiliges Amt vom letzten Abendmahl des Herrn, dazu erklingt der „Cantus Missae“ von Josef Gabriel Rheinberger; eine Ölbergandacht findet um 22 Uhr in der Kreuzkirche statt.

In der Theatinerkirche läuten die Glocken um 18 Uhr zur Messe vom letzten Abendmahl. Die Jesuiten von St. Michael feiern um 20 Uhr Abendmahlsmesse mit Pater Martin Stark SJ und Pater Bernhard Heindl SJ, der Kammerchor St. Michael singt Motetten; im Anschluss beginnen die Sakramentsprozession und eine Ölbergandacht im Innenhof. In der Bürgersaalkirche in der Fußgängerzone findet um 18 Uhr eine Abendmahlfeier in italienischer Sprache statt; um 19 Uhr begeht Pater Karl Kern SJ eine Abendmahlfeier auf Deutsch und Englisch. In der Heilig-Geist-Kirche versammeln sich Gläubige um 19 Uhr zur Abendmahlfeier mit Liedern und anschließender Anbetung in der Kreuzkapelle.

In St. Ursula Schwabing beginnt um 19 Uhr die Messe vom letzten Abendmahl mit Fußwaschung, musikalisch gestaltet von der Schola der Gemeinde; im Anschluss gibt es eine Agape in der Kirche. In St. Sylvester Altschwabing lässt ein Vokalensemble in der Abendmahlsmesse um 20 Uhr Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Heinrich Schütz, Maurice Duruflé und weiteren erklingen. In St. Anna im Lehel beginnt um 19 Uhr eine Messe vom letzten Abendmahl, gestaltet mit der französischsprachigen Gemeinde.

Evangelisch: Zu einem Gottesdienst mit Beichte und Abendmahl lädt Pfarrerin Friederike Bäumer um 19 Uhr nach St. Matthäus ein. In der Heilig-Geist-Kirche findet um 19 Uhr ein Gospelgottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrerin Dagmar Knecht statt. Pfarrer Olaf Stegmann predigt um 19 Uhr in einem Gottesdienst mit Agapemahl in der Auferstehungskirche. In der Himmelfahrtskirche Pasing beginnt um 19 Uhr ein Stationengottesdienst mit Tischabendmahl mit Pfarrerin Christine Drini.

Um 16.30 Uhr findet in St. Paulus ein Kinder-Abendmahlsgottesdienst mit Pfarrerin Susanne Trimborn statt, Prädikant Dieter Prager lädt um 19 Uhr zum Regional-Gottesdienst mit Tischabendmahl mit der Tanzgruppe „Malachim“ ein. Im Garten der Gethsemanekirche beginnt um 19 Uhr ein Gottesdienst mit Prädikantin Andrea Bliese. Pfarrer Marcel Weber predigt zur gleichen Zeit in einem Gottesdienst mit Abendmahl in St. Johannes. In der Nikodemuskirche findet um 10 Uhr ein Kar- und Ostergottesdienst für Kinder und Familien mit Pfarrer Philipp Gmelin statt, um 19 Uhr beginnt ein Abendmahlsgottesdienst mit Prädikant Lutz Pilgrim.

Pfarrer Lorenz Künneth lädt um 19 Uhr zu einem Gottesdienst mit Beichte und Abendmahl in die Paul-Gerhardt-Kirche ein. Um 18 Uhr beginnen Gottesdienste mit Tischabendmahl im Gemeindehaus der Christuskirche mit Prädikant Oliver Kugel, im Gemeindehaus der Kreuzkirche mit Pfarrer Michael Trimborn, in der Andreaskirche mit Pfarrer Johannes Schuster und in der Immanuelkirche mit Pfarrerin Christine Heilmeier.

Karfreitag

Katholisch: Die große Karfreitagsprozession „Kreuzweg der Völker“ beginnt um 10 Uhr in St. Michael und führt über 14 Stationen zum Marienplatz, wo Kardinal Reinhard Marx gegen 12 Uhr den feierlichen Segen erteilt. Um 15 Uhr zelebriert Marx im Liebfrauendom die Feier vom Leiden und Sterben Christi, der Domchor und Solisten singen die Johannespassion von Heinrich Schütz, das „Miserere“ von Gregorio Allegri und mehr.

In St. Michael gestalten die Jesuiten von 15 Uhr an die Liturgie vom Leiden und Sterben des Herrn, begleitet vom Kammerchor St. Michael, der Motetten zur Passion vorträgt. Die Pfarrei St. Maximilian lädt ein zu einem gemeinsamen Kreuzweg durch das Glockenbachviertel, Start ist um 10 Uhr vor der Kirche. Die Karfreitagsliturgie um 15 Uhr in St. Bonifaz wird untermalt von der Johannespassion von Hermann Schroder, außerdem lässt die Stiftskantorei unter Leitung von Martin Fleckenstein Motetten von Robert Jones, Tomás Luis de Victoria und Colin Mawby erklingen. In St. Ludwig beginnt um 10 Uhr eine Karfreitagsfeier der Kinder; um 15 Uhr versammelt sich die Pfarrgemeinde zur Karfreitagsliturgie mit Predigt von Pfarrer Wendelin Lechner.

In St. Peter trägt der Chor in der Karfreitagsliturgie um 15 Uhr die Johannespassion von Wolfram Menschick vor. Das Heilige Grab in der Krypta der Asamkirche ist am Karfreitag von 17.30 bis 21 Uhr zum Besuch geöffnet. In der Theatinerkirche gestaltet die Neue Vokalkapelle die Karfreitagsliturgie um 15 Uhr mit Improperien im Gregorianischen Choral. In der Bürgersaalkirche in der Fußgängerzone hält Pater Karl Kern SJ um 15 Uhr eine Passionsfeier; um 18 Uhr beginnt eine Karfreitagsliturgie in englischer Sprache.

Hörbehinderte und Taubblinde sind um 11 Uhr zur einer Kreuzweg-Andacht nach St. Elisabeth eingeladen. Die Pfarrei Edith Stein im Westend lädt um 11 Uhr zu einem Kreuzweg für Kinder im Bavariapark ein; die Karfreitagsliturgie beginnt um 15 Uhr in St. Rupert. Von 20 Uhr an erklingt in St. Paul Karfreitagsmusik unter anderem mit Josef Haydns „Stabat Mater“ und Auszügen aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. In der Heilig-Geist-Kirche am Viktualienmarkt versammeln sich Gläubige um 10 Uhr zum Kreuzweg; um 15 Uhr beginnt die Passionsfeier. In St. Ursula Altschwabing intoniert der Vokalzirkel von 15 Uhr an Passions-Motetten von Bach, Tomás Luis de Victoria, Gregorio Allegri und Marc Antonio Ingegneri. In St. Sylvester lässt das Vokalensemble die Johannespassion von Hermann Schroeder erklingen.

Evangelisch: Ein Rundfunkgottesdienst zum Karfreitag beginnt um 10 Uhr in St. Markus mit Pfarrerin Sabine Geyer und dem Markus-Chor München, um 15 Uhr lädt Pfarrer Martin Dubberke zu einer Andacht zur Todesstunde Jesu ein. In St. Matthäus finden mit Pfarrer Norbert Roth um 10 Uhr ein Gottesdienst und um 15 Uhr eine Andacht zur Sterbestunde Jesu statt. Im Gemeindesaal der Emmauskirche beginnt um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrer Wolfram Nugel und um 15 Uhr eine Karfreitagsvesper zur Todesstunde Jesu mit dem Münchner Konzertchor und Pfarrer Andreas Lay.

Pfarrer Steve Kennedy Henkel lädt die Gemeinde St. Lukas um 10 Uhr zu einem Gottesdienst mit Abendmahl in die katholische Kirche St. Jakob am Anger ein, es singen Mitglieder des Lukas-Chores. Mit Pfarrer Markus Rhinow finden in der Immanuelkirche um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl und um 15 Uhr eine Andacht zur Todesstunde Jesu mit der Kantorei Immanuel-Nazareth statt. In der Stephanuskirche beginnen mit Pfarrer Rolf Hartmann um 11 Uhr ein Abendmahlsgottesdienst mit Mitgliedern des Nymphenburger Kantatenchors und um 15 Uhr eine Andacht zur Sterbestunde Jesu mit Instrumentalmusik.

Pfarrer Johannes de Fallois lädt die Gemeinde um 15 Uhr zu einem Gottesdienst zur Todesstunde Jesu mit Bläserensemble in die Heilig-Geist-Kirche ein. In der Erlöserkirche findet um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrer Andreas Braveny statt, um 15 Uhr beginnt eine musikalische Andacht zur Todesstunde Jesu. Mit Pfarrerin Olivia Palumbiny gibt es in der Michaelskirche um 15 Uhr eine Andacht zur Sterbestunde Jesu, musikalisch begleitet wird die Andacht vom Vokalensemble der Michaelskirche Ottobrunn und dem Streichquartett der Camerata Michaelis.

Prädikant Dieter Prager lädt um 10 Uhr zu einem Abendmahlsgottesdienst mit dem Kobro-Gesangsquartett in St. Paulus ein, um 15 Uhr beginnt eine Andacht zur Todesstunde Jesu mit Pfarrerin Susanne Trimborn. Pfarrerin Yvonne Renner predigt um 10 Uhr in einem Gottesdienst mit Abendmahl und Cello-Musik und um 15 Uhr in einem Gottesdienst mit Abendmahl und dem Kirchenchor in der Friedenskirche. In der Versöhnungskirche findet um 15 Uhr eine musikalische Andacht zur Todesstunde Jesu mit Militärpfarrerin Katarina Freisleder statt. Vikar Philip Steinbach lädt um 15 Uhr zu einer Andacht zur Todesstunde Jesu mit musikalischer Meditation „Die Kreuzigung“ in die Passionskirche ein, es singt der Chor der Passionskirche.

Pfarrerin Verena Übler predigt um 10 Uhr in einem Gottesdienst mit Abendmahl und dem Kirchenchor in der Offenbarungskirche. In der Paul-Gerhardt-Kirche beginnt um 10.30 Uhr ein Gottesdienst mit Beichte und Abendmahl mit Pfarrer Lorenz Künneth und dem Paul-Gerhardt-Chor. Pfarrerin Sabine Huber lädt um 15 Uhr zu einer Andacht zur Todesstunde Jesu mit Chor in die Reformations-Gedächtnis-Kirche ein. Pfarrerin Nina Spehr predigt um 10 Uhr in einem Gottesdienst mit Abendmahl in St. Johannes.

In der Christuskirche finden um 10 Uhr ein Abendmahlsgottesdienst mit Vikarin Andrea Salchow und um 15 Uhr eine Andacht zur Sterbestunde Jesu mit Pfarrerin Alexandra Popp statt. Pfarrer Johannes Schuster lädt um 10 Uhr zu einem Gottesdienst mit Beichte und Abendmahl in die Andreaskirche ein. In der Simeonskirche findet um 15 Uhr eine ökumenische Andacht zur Sterbestunde Jesu mit Pfarrerin Sarah Fischer-Röhrl statt.

Karsamstag

Katholisch: Am Karsamstag zelebriert Erzbischof Kardinal Reinhard Marx um 9 Uhr eine Karmette im Liebfrauendom, begleitet von der Capella Cathedralis. Kantoren singen das Stundengebet bei der Trauermette zum Karsamstag um 7 Uhr in St. Bonifaz. In St. Ludwig beginnt um 9 Uhr eine Trauermette am Heiligen Grab. In St. Peter ist von 9 bis 12 Uhr Gelegenheit zur stillen Anbetung des Allerheiligsten am Heiligen Grab. Das Heilige Grab in der Krypta der Asamkirche ist von 9 bis 13 Uhr zur Anbetung geöffnet.

Um 21 Uhr feiert Kardinal Reinhard Marx im Liebfrauendom das Hochfest der Auferstehung des Herrn mit der Capella Cathedralis, dem Vokalensemble der Dommusik und Werken von Orlando di Lasso und Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ein Männervokalquartett gestaltet die Osternacht um 21 Uhr in St. Peter mit Lichtfeier und Speisenweihe. In St. Kajetan feiern die Dominikaner die Auferstehung Christi mit einem Festgottesdienst um 20 Uhr mit Orgel, Trompete und Osterliedern.

In St. Michael laden die Jesuiten um 21 Uhr zur Feier der Osternacht mit Erwachsenentaufe ein, der Kammerchor, Orgel und Blechbläser lassen festliche Musik erklingen. In der Heilig-Geist-Kirche beginnt um 21 Uhr die Osternacht mit Segnung des Osterfeuers vor dem Eingang Viktualienmarkt. In St. Joseph erklingt in der Osternachtsfeier um 21 Uhr festliche Bläsermusik. Eine Auferstehungsfeier in englischer Sprache kann man um 20 Uhr in der Bürgersaalkirche mitfeiern. Hörbehinderte und Taubblinde sind von 19 Uhr an zur Osternacht in St. Elisabeth eingeladen.

Evangelisch: Zu einer Familienosternacht lädt Pfarrerin Elke Schwab um 19.30 Uhr in die Kreuzkirche ein, im Anschluss gibt es ein Osterfeuer im Innenhof der Kreuzkirche. In der Erlöserkirche beginnt um 22.30 Uhr eine Osternacht mit Frauenschola. Mit Pfarrerin Dagmar Knecht findet um 21 Uhr eine Osternacht in der Olympiakirche statt. Zur gleichen Zeit lädt Pfarrerin Silke Höhne zur Osternacht in die Jesajakirche ein. In der Carolinenkirche beginnt um 21 Uhr eine Osternacht mit Abendmahl mit Pfarrer Matthias Dörrich.