Zweifelsfrei eilt die Zeit herbei, in der das Ei zu preisen sei. Da bleibt einem als Schreiberin nichts anderes übrig, als in den Reigen einzusteigen und an einigen nicen Zeilen herumzufeilen, bis sie mithilfe der Druckerei fein säuberlich und einwandfrei auf Zeitungsseiten erscheinen. Und freilich auch auf Websites, dem iPhone und dem iPad.