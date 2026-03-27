Der Karfreitag ist ein stiller Feiertag. Und doch wird vermutlich an keinem anderen Tag im (Kirchen-)Jahr so viel Musik gespielt und gesungen wie an diesem. Zum Beispiel von den überregional strahlenden Chören wie dem Münchener Bach-Chor. Doch der Feiertag zeigt die gesamte Münchner Chorlandschaft mit ihrem weiten Horizont: Auch die lokalen Kirchenchöre widmen sich den großen Werken. Wie üblich stehen dabei die Passionen Johann Sebastian Bachs im Mittelpunkt, wobei sich heuer Matthäus und Johannes fast die Waage halten. Doch auch eine Überraschung ist an diesen Tagen zu hören.

Maxchor

Am Palmsonntag führen die Sängerinnen und Sänger des Maxchors in der Nazarethkirche Bachs Johannes-Passion auf. privat

Der Maxchor prescht vor. Schon am Palmsonntag führen die Sängerinnen und Sänger aus dem Glockenbachviertel Bachs Johannes-Passion auf. Ihre schöne Heimatkirche, Sankt Maximilian, die sich recht selbstbewusst auch „Notre Dame an der Isar“ nennt, wird noch bis voraussichtlich 2027 saniert. Deshalb singt der Chor in der evangelischen Nazarethkirche – gelebte Ökumene. An der Leidenschaft des Ensembles ändert das nichts. Seit mehr als 40 Jahren trifft sich der Chor und bereitet sich unter seinem Gründer und Leiter Gerald Häußler immer wieder auf größere Projekte vor. Nach „Carmina Burana“ im Herbst nun die Passion nach Johannes, die den Benediktbeurer Liedern in saftiger Dramatik in nichts nachsteht. Weil das Konzert explizit auch jüngere Leute ansprechen soll, hat man die Ticket-Preise bewusst moderat gehalten: U30-Tickets gibt es zu 14 Euro.

Maxchor, Johannes-Passion, So., 29. März, 17 Uhr, Nazarethkirche, Bogenhausen, Tickets unter info@maxchor.de, im Laden „abgefüllt & unverpackt“ und im Pfarrbüro Sankt Maximilian

Kantatenchor

Der Münchner Kantatenchor könnte als evangelisches Geschwister des Maxchors gesehen werden. Wie dieser gehört er zu einer Kirchengemeinde, in diesem Fall der evangelischen Gemeinde von Sankt Johannes am Haidhausener Preysingplatz. Und auch hier zeigt sich eine beeindruckende Kontinuität. Andreas Hantke hat den Chor 1983 gegründet und leitet ihn seitdem, obwohl er inzwischen eigentlich seinen Ruhestand als Kirchenmusikdirektor genießen könnte. Seinen Sängerinnen und Sängern hat er – wenig überraschend – Expertise im geistlichen Repertoire beigebracht, darunter befinden sich auch Eigenkompositionen des Chorleiters. Einer der festen Termine im Konzertkalender ist das karfreitägliche Passionskonzert. Um musikalische Schlagseite zu vermeiden, wechselt der Kantatenchor zwischen Bachs zwei erhaltenen Passionen. Heuer ist die Johannes-Passion an der Reihe.

Kantatenchor München, Johannes-Passion, Fr., 3. April, 14 Uhr, Kirche Sankt Johannes in Haidhausen, Tickets unter kantatenchor-muenchen.de

Münchener Bach-Chor

Die Leiterin des Münchener Bach-Chors Johanna Soller lädt zu ihrem voraussichtlich letzten Passionskonzert in München bravouröse Solisten ins Prinzregententheater. Simon Pauly

Auf eine so lange Beziehung wie die Leiter von Maxchor und Kantatenchor kann Johanna Soller mit ihren Ensembles nicht zurückblicken. Mit der Saison 2023/2024 kam die in Burghausen geborene, in München ausgebildete Vollblut-Barockmusikerin als Künstlerische Leiterin zum Münchener Bach-Chor. Und nun bricht sie schon wieder auf, in Richtung Amsterdam. Mit Beginn der kommenden Saison wird sie dort ihr neues Amt als Leiterin der Nederlandse Bachvereniging ausfüllen. „Bittersüß“ findet Soller die Entwicklung. „Es ist traurig, Abschied nehmen zu müssen, aber es ist so gekommen“, sagt sie. Zumal sie dem Chor vor ihrer Zeit als Künstlerische Leiterin ja schon sechs Jahre als Assistentin verbunden war. „Aber ich empfinde es als großes Geschenk, jetzt noch die Johannes-Passion machen zu dürfen.“ Anders als in den vergangenen Jahren wird der Bach-Chor mit dem dazugehörigen Bach-Orchester nicht in der Isarphilharmonie spielen. Da hatte dieses Jahr ein anderes Ensemble den Vorzug. Dafür lädt Soller zu ihrem voraussichtlich letzten Passionskonzert in dieser Konstellation bravouröse Solisten zu sich ins Prinzregententheater, unter anderem die immer überzeugende Flore Van Meerssche (Sopran) und den vielseitigen, begehrten Daniel Behle als Evangelisten.

Münchener Bach-Chor, Johannes-Passion, Fr., 3. April, 16 Uhr, Prinzregententheater, Tickets unter muenchenticket.de

Bach-Collegium

Den Nachmittagstermin in der Isarphilharmonie hat diesen Karfreitag das Bach-Collegium bekommen. Chor und Orchester führen die Matthäus-Passion auf, vom Cembalo aus dirigiert der Ensemble-Gründer Christian Kabitz. Seit 1973 kümmert sich das Collegium um die Werke vor allem des achtzehnten Jahrhunderts. Dieses Jahr also um das monumentale Werk, das sich auf dem originalen Titelblatt von Bachs Reinschrift so liest: „Passio Domini Nostri J. C. Secundum Evangelistam Matthaeum“ – die Passion unseres Herrn Jesus Christus nach dem Evangelisten Matthäus. Und um Originalklang bemüht sich das Ensemble auch, es orientiert sich in Besetzung wie Aufführungspraxis daran, wie die Musik zu Bachs Zeiten gemacht wurde.

Bach-Collegium, Matthäus-Passion, Fr., 3. April, 14 Uhr, Isarphilharmonie, Tickets unter musikerlebnis.de

Collegium Vocale Gent

Friedrich Nietzsche muss hart im Nehmen gewesen sein. Der 26-Jährige schreibt 1870, als frisch berufener Professor aus Basel: „In dieser Woche habe ich dreimal die Matthäus-Passion des göttlichen Bach gehört, jedes Mal mit dem Gefühl der unermesslichen Verwunderung.“ Dreimal drei Stunden vom Leiden und Sterben des Christus zu hören, dürfte selbst für hartgesottene Bachianer eine kleine Herausforderung sein. Für das zeitgenössische Münchner Publikum dürfte das auch schwierig werden, weil die meisten Passionen sich überschneiden. Denkbar wäre allerdings das: mittags zum Bach-Collegium gehen und einfach sitzen bleiben, bis das Collegium Vocale Gent reinkommt. Das famose Ensemble aus Belgien unter dem Alte-Musik-Weisen Philippe Herreweghe führt das Werk strikt doppelchörig auf, was bei den vergangenen, immer bestens besuchten Münchner Aufführungen auch die dramatische, theatralische Qualität der Passion zur Geltung gebracht hat. Dafür werden auch die Solisten-Partien geteilt. Zu den herausragenden Stimmen, die heuer dabei sind, zählen der Tenor Guy Cutting und die Sopranistin Grace Davidson. Einen so königlichen wie sensiblen Jesus verspricht die Besetzung der Rolle mit Florian Boesch.

Collegium Vocale Gent, Matthäus-Passion, Fr., 3. April, 19 Uhr, Isarphilharmonie, Tickets unter muenchenmusik.de

Motettenchor

Tenor Eric Price singt mit dem Münchner Motettenchor die Matthäus-Passion. Niels P. Jørgensen

„Wahre Schmerzgebirge“ haben sich vor Rainer Maria Rilke aufgetürmt, als er (wie Nietzsche im Münster zu Basel) den Eingangschor der Matthäus-Passion gehört hat. Nun muss man nicht einmal so empfindsam sein wie der notorisch dünnhäutige Rilke – das „Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen“ hat unter den bewegendsten Stücken der Musikgeschichte einen Ehrenplatz. Spätestens beim Einsatz des „O Lamm Gottes, unschuldig“, das sich über den dunklen Chor hebt, ist es regelmäßig um einen geschehen. Diesen wundersamen Moment wird im Konzert mit dem Münchner Motettenchor der Münchner Knabenchor gestalten, der es in wenigen Jahren zum Spitzenensemble gebracht hat. Den mit allen Passionswassern gewaschenen Motettenchor ergänzen daneben junge, aber in München seit ein paar Jahren gut etablierte Solo-Stimmen, etwa die Sopranistin Julia Duscher oder der Tenor Eric Price.

Münchner Motettenchor, Matthäus-Passion, Fr., 3. April, 19 Uhr, Kirche Sankt Matthäus, Tickets unter muenchenticket.de

Arcis-Vocalisten

Wer wegen des Knabenchors in die Matthäus-Passion geht, wird auch bei den Arcis-Vocalisten helle Freude haben. Dort singen die Jungs der Regensburger Domspatzen, die gerade noch ihr 1050-jähriges Bestehen gefeiert haben. Im Herkulessaal treffen sie auf einen Chor, der sich der historisch informierten Aufführungspraxis verschrieben hat. Das Orchester spielt dazu passenderweise auf Nachbauten barocker Instrumente und hat den schönen Namen „L’arpa festante“. Die „Festliche Harfe“ war die dramatische Kantate von Giovanni Battista Maccioni, mit der 1653 die Münchner Operntradition begann.

Arcis-Vocalisten, Matthäus-Passion, Fr., 3. April, 18 Uhr, Herkulessaal, Tickets unter bellarte-muenchen.de

Konzert im Bergson

Auch das Bergson, das „Kunstkraftwerk“ in Aubing, widmet sich mit einem festlichen Konzert dem Osterfest. Bergson

Wer keine Lust auf dreistündige Wanderungen durch die Schmerzgebirge hat, aber trotzdem am Karfreitag Musik hören möchte, muss sich nur nach Aubing aufmachen. Im schicken Bergson Kunstkraftwerk werfen Dirigent Johannes X. Schachtner und zwei der Hausensembles, der Chor Bergson Voices und das Orchester Bergson Phil’, einen Blick auf die geistliche Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy. Hauptwerk des Konzerts unter dem Titel „Mein Gott, warum?“ ist dabei Mendelssohns Version des 42. Psalms „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser“. Gut ist außerdem das: Verzichten müsste man auf das traditionelle Passionskonzert (welches auch immer) nicht, denn das Bergson-Konzert wird am Karsamstag wiederholt.

Bergson Voices und Bergson Phil’, „Mein Gott, warum?“, Fr., 3. April, 19 Uhr und Sa., 4. April, 16 Uhr, Tickets unter bergson.com